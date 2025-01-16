З моменту запуску програми “Національний кешбек” українці вже встигли накопичити 1 мільярд гривень.

Виплати за грудень та січень будуть здійснені в кінці лютого 2025 року, повідомило Міністерство економіки України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Скільки українці вже встигли накопичити за 2025 рік

За перші 15 днів січня українці встигли накопичити 170 мільйонів гривень в рамках програми “Нацкешбек”.

Ці кошти та кешбек за грудень будуть виплачені наприкінці лютого 2025 року та не оподатковуватимуться.

Advertisement

За даними міністерства, наразі програмою активно користуються 4,7 млн громадян, серед яких 65% - жінки та 35% - чоловіки.

До програми також долучилися 20 банків та 1672 виробники, а кешбек доступний на 355,4 тисячі товарів українського виробництва.

Програма “Національний кешбек” − що треба знати

2 вересня офіційно стартував бета-тест “Національного кешбеку”, який дає змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів. Програма спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію.

Максимальна сума кешбеку становить 3 000 грн на місяць, а отримані кошти можна витратити на медичні, комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, або пожертвувати на ЗСУ.

Advertisement

За перший тиждень роботи програми “Національний кешбек” українці відкрили 800 тис. карток.

Подробиці про те, як можна доєднатися до програми та отримати кешбек дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.

25 вересня стало відомо, що компанії з власниками з Росії беруть участь у “Національному кешбеку”.

Три компанії з Полтавщини, Черкащини та Одещини мали російських власників на початок повномасштабного вторгнення.

Наразі, всі вони позбулися російського сліду.