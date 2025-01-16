Сьогодні Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали у Києві Угоду про 100-річне партнерство, ідеться на сайті Президента України.

Україна та Британія уклали угоду про 100-річне партнерство - про що домовилися

Документ зміцнює оборонну співпрацю та гарантує подальшу військову допомогу Україні.

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Україна та Велика Британія розширюють військову співпрацю, включаючи спільне виробництво зброї та модернізацію оборонної промисловості.

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Угода передбачає спільні дії України та Великої Британії для зміцнення безпеки у регіоні, підтримку інтеграції України до НАТО та забезпечення свободи судноплавства у Чорному та Азовському морях.

Країни будуть активно працювати над створенням сприятливих умов для інвестицій та торгівлі. Співпраця охопить різні галузі, такі як транспорт, інфраструктура та енергетика, з метою модернізації економік обох країн та досягнення сталого процвітання.

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Важливим аспектом буде інклюзивність економіки, спрямована на зменшення нерівності та боротьбу з бідністю, щоб забезпечити рівні можливості для всіх.

Також у межах угоди Велика Британія розробила нову схему перевірки зерна, яка дозволить відстежувати зерно, викрадене Росією з окупованих територій України.

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Угода про 100-річне партнерство − що треба знати

Угода про 100-річне партнерство також передбачає посилення військового співробітництва у сфері морської безпеки, розвиток науково-технічного партнерства в таких сферах, як охорона здоров’я, агротехнології, космос і безпілотники, а також зміцнення співпраці в енергетичному секторі та виробництві “зеленої” сталі.

Кір Стармер прибув до України − подробиці

Сьогодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Президент України Володимир Зеленський підпишуть у Києві договір про столітнє партнерство, що охоплює оборонну, наукову, енергетичну та торгівельну сфери.

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Неоголошений візит Стармера − його перша поїздка в Україну з моменту вступу на посаду в липні.