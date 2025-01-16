Сьогодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вперше приїхав з візитом до Києва, де зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Зустріч Зеленського та Стармера − головні заяви

Метою візиту британського прем’єра стало підписання між Україною та Британією Угоди про 100-річне партнерство.

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Документ має на меті зміцнити оборонну співпрацю та гарантує подальшу військову допомогу Україні.

Також у межах угоди Велика Британія розробила нову схему перевірки зерна, яка дозволить відстежувати зерно, викрадене Росією з окупованих територій України.

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Зеленський розповів скільки коштів пішло на оборону України у 2024 році

У 2024 році на потреби Сил оборони України було спрямовано близько $100 млрд.

З цієї суми $40 млрд складає внесок самої України, $35 млрд надійшло від США, а ще $25 млрд — від Європи, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми не можемо за деталями втратити загальний союз між Сполученими Штатами та Європою у підтримці України, але не можемо і реально забувати, який внесок робить Україна. Війна 2024 року для України - щодо забезпечення Сил оборони - коштувала близько 100 мільярдів, з яких 40 мільярдів - це внесок України, 35 - США, Європа - 25”, - сказав Президент.

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Водночас він наголосив, що “безумовно, найвищий внесок - це люди”.

Армія РФ втратила ініціативу на Харківщині, Сумщині та Курщині

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не має ініціативи на Харківщині, Сумщині та у Курській області, передає кореспондент Укрінформу.

“На півночі, Харківщина, Сумщина, Курщина, ініціативу вони втратили в цілому. Це дуже важливий факт. Треба зробити те саме на Донецькому напрямку. Це про кількість і про час, але це буде зроблено”, - запевнив Зеленський.

Він додав, що ініціатива у росіян на сході є через повільне комплектування бригад.

У 2025 році Британія надасть Україні $6,6 млрд підтримки

“Ми домовилися про щонайменше $3,6 млрд щорічної військової допомоги Україні стільки, скільки це буде потрібно. Плюс підготували рішення про ще $3 млрд від російських активів. Загалом, тільки цього року ми маємо вийти на $6,6 млрд. від Британії”, – розповів Зеленський.

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Президент також звернув увагу на необхідність термінових рішень стосовно російських активів.

“Рішення про 50 мільярдів є, ці кошти будуть приходити, і знову ми повертаємося до слова “буде”, вони ще не зайшли. А що робити зі ще 250 мільярдами, які б нам зараз допомогли? Ми б зараз не шукали на ринку гроші, бо вони є. Росія принесла війну, значить, ми можемо використовувати ці гроші для посилення України”, – наголосив Зеленський.