Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність своєї країни активно долучитися до можливих миротворчих зусиль в Україні, пише Sky News, цитуючи британського прем’єра.

Чи готова Велика Британія відправити миротворців до України?

“Я не хочу забігати наперед, але я дав зрозуміти, що ми зіграємо свою повну роль”, − заявив Стармер.

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Водночас він зазначив, що наразі не бачить реальних передумов для завершення війни.

Стармер наголосив на важливості підтримки України для Великої Британії та всього світу.

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“Йдеться не тільки про суверенітет України... Наслідки агресії Росії матимуть значний вплив на Велику Британію, її цінності, свободу та демократію”, − пояснив прем’єр-міністр.

Він також зауважив, що успіх Росії в цій війні може створити довготривалі загрози для всього світу.

Україна і Британія підписали угоду про сторічне партнерство − подробиці

16 січня Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали у Києві Угоду про 100-річне партнерство.

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Уряд країни запевнив у підтримці нових санкцій ЄС проти Росії.

У цей день Кір Стармер прибув до України з обіцянкою допомогти гарантувати безпеку країни на століття.

Угода про 100-річне партнерство передбачає посилення військового співробітництва у сфері морської безпеки, розвиток науково-технічного партнерства в таких сферах, як охорона здоров’я, агротехнології, космос і БпЛА, а також зміцнення співпраці в енергетичному секторі та виробництві “зеленої” сталі.

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