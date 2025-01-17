Підрозділи ракетних військ Збройних сил України успішно атакували позиції російських окупантів у Бєлгородській області, повідомив Генштаб ЗСУ.

ЗСУ атакували позиції ППО Росії − подробиці

Внаслідок ударів знищено та пошкоджено радіолокаційну техніку ворога.

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Зокрема, зафіксовано припинення роботи радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400. Також підтверджено пошкодження техніки та обладнання радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників.

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Удари було завдано в межах дальнього вогневого ураження військових цілей російського агресора.

“Бойова робота з послаблення протиповітряної оборони російської федерації триває”, − наголосив Генштаб.

Що таке станція 92Н6 ракетного комплексу С-400?

С-400 “Тріумф” − російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) великого і середнього радіуса дії, прийнятий на озброєння 2007 року.

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Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей (за наявності восьми ЗРК) з наведенням на них до 160 ракет.

ГУР знищило російський РЛК “Подльот” у Криму

У листопаді в тимчасово окупованому Криму бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський радіолокаційний комплекс “Подльот”.

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Вона використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.

Вартість знищеного РЛК “Подльот”, призначеного, зокрема, для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400, становить 5 мільйонів доларів.

Дивіться на Kyiv Post як ГУР готують дрони до атак на Росію.