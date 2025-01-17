Підрозділи ракетних військ Збройних сил України успішно атакували позиції російських окупантів у Бєлгородській області, повідомив Генштаб ЗСУ.

ЗСУ атакували позиції ППО Росії − подробиці

Внаслідок ударів знищено та пошкоджено радіолокаційну техніку ворога.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зокрема, зафіксовано припинення роботи радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400. Також підтверджено пошкодження техніки та обладнання радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників.

Advertisement

Удари було завдано в межах дальнього вогневого ураження військових цілей російського агресора.

“Бойова робота з послаблення протиповітряної оборони російської федерації триває”, − наголосив Генштаб.

Що таке станція 92Н6 ракетного комплексу С-400?

С-400 “Тріумф” − російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) великого і середнього радіуса дії, прийнятий на озброєння 2007 року.

У 2024 році Росія втратила майже чверть ліквідних активів
Більше по темі

У 2024 році Росія втратила майже чверть ліквідних активів

Зростання військових витрат ставить під загрозу стабільність фінансів Кремля.

Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей (за наявності восьми ЗРК) з наведенням на них до 160 ракет.

ГУР знищило російський РЛК “Подльот” у Криму

У листопаді в тимчасово окупованому Криму бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський радіолокаційний комплекс “Подльот”.

Advertisement

Вона використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.

Вартість знищеного РЛК “Подльот”, призначеного, зокрема, для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400, становить 5 мільйонів доларів.

Дивіться на Kyiv Post як ГУР готують дрони до атак на Росію.

Київ Пост
Київ Пост
Більше про Росія
Британія допоможе Україні перевіряти та відстежувати викрадене Росією зерно Росія
Британія допоможе Україні перевіряти та відстежувати викрадене Росією зерно
Київ Пост
23г тому
Вʼєтнам і Росія посилюють співпрацю в галузі атомної енергії Росія
Вʼєтнам і Росія посилюють співпрацю в галузі атомної енергії
Київ Пост
1д тому
Україна домоглася нового формату обміну полоненими − ГУР Росія
Україна домоглася нового формату обміну полоненими − ГУР
Київ Пост
1д тому
Десантники показали взяття в полон 27 росіян у Курській області Росія
Десантники показали взяття в полон 27 росіян у Курській області
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Чому в останніх ударах Росія використовувала як обманки ракети, здатні нести ядерний заряд? Росія
АНАЛІЗ: Чому в останніх ударах Росія використовувала як обманки ракети, здатні нести ядерний заряд?
Київ Пост
1г тому
Путін підписав указ про призов резервістів у 2025 році Путін
Путін підписав указ про призов резервістів у 2025 році
Київ Пост
6г тому
У 2024 році Росія втратила майже чверть ліквідних активів Росія
У 2024 році Росія втратила майже чверть ліквідних активів
Київ Пост
19г тому
Сили оборони уразили нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області ВАЖЛИВО Росія
Сили оборони уразили нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області
Київ Пост
23г тому
Спонсорований контент
" Попередній Українська ППО збила 34 російські дрони, ще майже 10 локаційно втрачені
Далі » Нідерланди оголосили про допомогу Україні на 27 мільйонів євро