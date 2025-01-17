Громада українців в Мексиці “Casa de Ucrania” створила перший в країні інтерактивний курс з історії України іспанською мовою, повідомили в організації.
“Для створення цього продукту ми залучили спікерів із різних сфер – від музикознавства до права”, – йдеться в повідомленні.
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Загалом курс складатиметься з 34 лекцій й триватиме до квітня. Наразі для учасників доступні 19 епізодів.
Теми лекцій охоплюють як стародавню історію України, так і сучасне повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Матеріали доступні у відкритому доступі за посиланням.
Серед спікерів також чинні військовослужбовці Збройних сил України.
Крім курсу, впродовж 2024 року українці Мексики також організували пам’ятні заходи до 24 лютого – річниці початку повномасштабного вторгнення – та до 24 серпня, Дня Незалежності України; провели майстер-класи з українського народного мистецтва; адаптували українські фільми іспанською та презентували їх у різних містах Мексики; відкрили нову школу з вивчення словʼянських мов; а також запустили 12-тижневий академічний курс у Національній школі антропології та історії.
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“Освітні, культурні та гуманітарні ініціативи стали основою для зміцнення взаєморозуміння і співпраці між нашими країнами через кожен реалізований проєкт”, – написали в Casa de Ucrania.
Про детальні підсумки діяльності громади у 2024 році дивіться за посиланням.