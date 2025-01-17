Громада українців в Мексиці “Casa de Ucrania” створила перший в країні інтерактивний курс з історії України іспанською мовою, повідомили в організації. 

“Для створення цього продукту ми залучили спікерів із різних сфер – від музикознавства до права”, – йдеться в повідомленні. 

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Загалом курс складатиметься з 34 лекцій й триватиме до квітня. Наразі для учасників доступні 19 епізодів. 

Теми лекцій охоплюють як стародавню історію України, так і сучасне повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Матеріали доступні у відкритому доступі за посиланням

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Серед спікерів також чинні військовослужбовці Збройних сил України. 

Крім курсу, впродовж 2024 року українці Мексики також організували пам’ятні заходи до 24 лютого – річниці початку повномасштабного вторгнення – та до 24 серпня, Дня Незалежності України; провели майстер-класи з українського народного мистецтва; адаптували українські фільми іспанською та презентували їх у різних містах Мексики; відкрили нову школу з вивчення словʼянських мов; а також запустили 12-тижневий академічний курс у Національній школі антропології та історії.

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“Освітні, культурні та гуманітарні ініціативи стали основою для зміцнення взаєморозуміння і співпраці між нашими країнами через кожен реалізований проєкт”, – написали в  Casa de Ucrania. 

Про детальні підсумки діяльності громади у 2024 році дивіться за посиланням

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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