Міністерство національної оборони Румунії повідомило про порушення повітряного простору країни під час дронової атаки РФ на цивільні об’єкти в Україні, повідомляє Romania Journal.
Російські дрони знову залетіли у Румунію - що відомо
Системи моніторингу та спостереження MApN зафіксували порушення повітряного простору Румунії.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
О 01.35 два літаки F-16 ВПС Румунії злетіли з авіабази в Борчі для моніторингу повітряної обстановки.
Населенню північної частини повіту Тулча було розіслано сповіщення про можливість падіння об’єктів з неба.
Міноборони знайшло сліди ймовірного удару безпілотника біля кордону з Україною, в районі населеного пункту Плауру.
Російські “Шахеди” на території Румунії – що варто знати
З 29 вересня НАТО розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).
27 вересня Румунія підіймала F-16 та два іспанські винищувачі F-18 через російський дрон, який, імовірно, міг порушити повітряний простір країни під час атаки по Україні.
Білорусь будує фортифікації біля кордону з Литвою
24 вересня на території Румунії, навпроти українського міста Ізмаїл, вкотре знайшли уламки російського ударного безпілотника “Шахед”.
9 вересня поблизу села Периправа повіту Тулча знайшли залишки російського безпілотника.
1 серпня в районі комуни Чаталкіой повіту Тулча в Румунії знайшли уламки російського дрона.
А 24 липня три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел.