Міністерство національної оборони Румунії повідомило про порушення повітряного простору країни під час дронової атаки РФ на цивільні об’єкти в Україні, повідомляє Romania Journal.

Російські дрони знову залетіли у Румунію - що відомо

Системи моніторингу та спостереження MApN зафіксували порушення повітряного простору Румунії.

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О 01.35 два літаки F-16 ВПС Румунії злетіли з авіабази в Борчі для моніторингу повітряної обстановки.

Населенню північної частини повіту Тулча було розіслано сповіщення про можливість падіння об’єктів з неба.

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Міноборони знайшло сліди ймовірного удару безпілотника біля кордону з Україною, в районі населеного пункту Плауру.

Російські “Шахеди” на території Румунії – що варто знати

З 29 вересня НАТО розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

27 вересня Румунія підіймала F-16 та два іспанські винищувачі F-18 через російський дрон, який, імовірно, міг порушити повітряний простір країни під час атаки по Україні.

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24 вересня на території Румунії, навпроти українського міста Ізмаїл, вкотре знайшли уламки російського ударного безпілотника “Шахед”.

9 вересня поблизу села Периправа повіту Тулча знайшли залишки російського безпілотника.

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1 серпня в районі комуни Чаталкіой повіту Тулча в Румунії знайшли уламки російського дрона.

А 24 липня  три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел.

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