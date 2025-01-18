До понеділка, 20 січня, у «Дії» тимчасово не працюватиме низка послуг.

Протягом вихідних будуть недоступні сервіси, пов’язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР.

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Про це повідомили в пресслужбі «Дії».

У Дії не працює низка послуг: причина

Частина сервісів не працюватиме через технічні роботи з відновлення інфраструктури реєстрів.

Йдеться про Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державний реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку Дія.

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До понеділка у «Дії» не працюватимуть:

Актові записи

Послуги ФОП

Бронювання працівників

Свідоцтва про народження

Витяг про місце проживання дитини.

Повний перелік послуг на технічну паузу можна переглянути на порталі Дії.

У пресслужбі нагадали, що Дія не зберігає дані, а лише відображає їх. Тому під час технічних робіт, коли доступ до реєстрів обмежений, послуги, пов’язані з ними, тимчасово недоступні.

Кібератака РФ на українські держреєстри

19 грудня росіяни здійснили одну з найбільш масштабних кібератак на українські державні ресурси. У результаті тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Згодом Мін’юст відновив роботу трьох основних реєстрів нотаріату - Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

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Також після масштабної російської кібератаки у системі державних реєстрів запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).

У додатку «Дія» відновили актові записи про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.