До понеділка, 20 січня, у «Дії» тимчасово не працюватиме низка послуг.
Протягом вихідних будуть недоступні сервіси, пов’язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР.
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Про це повідомили в пресслужбі «Дії».
У Дії не працює низка послуг: причина
Частина сервісів не працюватиме через технічні роботи з відновлення інфраструктури реєстрів.
Йдеться про Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державний реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку Дія.
До понеділка у «Дії» не працюватимуть:
- Актові записи
- Послуги ФОП
- Бронювання працівників
- Свідоцтва про народження
- Витяг про місце проживання дитини.
Повний перелік послуг на технічну паузу можна переглянути на порталі Дії.
У пресслужбі нагадали, що Дія не зберігає дані, а лише відображає їх. Тому під час технічних робіт, коли доступ до реєстрів обмежений, послуги, пов’язані з ними, тимчасово недоступні.
Кібератака РФ на українські держреєстри
19 грудня росіяни здійснили одну з найбільш масштабних кібератак на українські державні ресурси. У результаті тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
Згодом Мін’юст відновив роботу трьох основних реєстрів нотаріату - Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.
Також після масштабної російської кібератаки у системі державних реєстрів запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).
У додатку «Дія» відновили актові записи про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.