Цієї ночі російські війська запустили по Україні 61 безпілотник. 

Летіли ударні БпЛА типу «Shahed» і дрони-імітатори різних видів.

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Окупанти атакували з трьох напрямків - Міллерово, Брянськ, Орел. 

ППО збила 43 дрони

За даними Повітряних сил, станом на 9:00 українські військові збили 43 «шахеди» та безпілотники інших типів. 

15 ворожих дронів-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків. 

Протиповітряна оборона працювала на території дев’яти областей - Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській.

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Росіяни застосовують нові версії «шахедів» 

Напередодні військовий портал Defense Express повідомив, що росіяни почали застосовувати проти України дрони нової серії. 

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Українські військові вдарили по базі «Роснафти» у населеному пункті Людиново, яка є логістичним центром та забезпечує підрозділи армії РФ.

Йдеться про «шахеди» з маркуванням «Ъ». 

Під час чергової ракетно-дронової атаки наша ППО збила такий безпілотник. Судячи з маркування, росіяни могли виготовити вже дві сотні дронів нової версії. 

Defense Express пише, що зараз агресор активно використовує серію «шахедів» з позначенням «Ы». 

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Зазначається, що дрони-камікадзе версії «Ъ» - вже четверта серія «шахедів», яку використовують чи використовували росіяни. 

«Перша мала позначення «М», згодом була «Ы», яка мала низку модернізацій, і також серія «К», яка вже значно відзначалася від попередніх і більше використовувала російських комплектуючих. Які саме відмінності має серія «Ъ» станом на сьогодні невідомо», - йдеться у матеріалі Defense Express.

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