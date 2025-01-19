Роман Качур очолить Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Качур очолить Академію сухопутних військ: що відомо 

Опитування щодо нового очільника академії проводили в застосунку «Армія+». 

Найбільше голосів набрав саме полковник Роман Качур. 

«Він добре знає фронт, він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою. Я говорив з полковником Качуром - він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ», - сказав президента. 

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Володимир Зеленський уже зустрівся з Романом Качуром. Говорили про зміни у військовій освіті. 

«Досвід цієї війни, реальний досвід фронту повинен стати основою підготовки офіцерів для Збройних Сил України», - вважає глава держави. 

Базова військова підготовка: коли запровадять 

З першого вересня 2025 року у вищих навчальних закладах запровадять базову військову підготовку. 

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Головні заяви Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Вона буде обов’язковою для всіх студентів вищих навчальних закладів. Про це сказав заступник міністра оборони України Сергій Мельник.

Студенти, які не складуть іспит з цієї дисципліни або ж відмовляться від присяги, не зможуть далі навчатися у вищому навчальному закладі. 

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Базова військова підготовка складатиметься з теоретичного і практичного курсів. Теоретичний мають пройти й чоловіки, і жінки. Практичний - обов’язковий для чоловіків. Для жінок - за бажанням. 

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