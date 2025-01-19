Роман Качур очолить Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
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Качур очолить Академію сухопутних військ: що відомо
Опитування щодо нового очільника академії проводили в застосунку «Армія+».
Найбільше голосів набрав саме полковник Роман Качур.
«Він добре знає фронт, він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою. Я говорив з полковником Качуром - він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ», - сказав президента.
Володимир Зеленський уже зустрівся з Романом Качуром. Говорили про зміни у військовій освіті.
«Досвід цієї війни, реальний досвід фронту повинен стати основою підготовки офіцерів для Збройних Сил України», - вважає глава держави.
Базова військова підготовка: коли запровадять
З першого вересня 2025 року у вищих навчальних закладах запровадять базову військову підготовку.
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Вона буде обов’язковою для всіх студентів вищих навчальних закладів. Про це сказав заступник міністра оборони України Сергій Мельник.
Студенти, які не складуть іспит з цієї дисципліни або ж відмовляться від присяги, не зможуть далі навчатися у вищому навчальному закладі.
Базова військова підготовка складатиметься з теоретичного і практичного курсів. Теоретичний мають пройти й чоловіки, і жінки. Практичний - обов’язковий для чоловіків. Для жінок - за бажанням.