Новообраний президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з російським лідером Владіміром Путіним найближчими днями після його інавгурації 20 січня, пише CNN із посиланням на обізнані джерела.

Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним − подробиці

Під час розмови республіканець хоче обговорити особисту зустріч із Путіним найближчими місяцями в спробі закінчити війну в Україні.

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Чиновники з команди обраного президента з національної безпеки почали працювати над телефонною розмовою з Путіним кілька тижнів тому, але ще невідомо, чи визначена дата розмови. Така розмова з російським диктатором − розрив із підходом Джо Байдена, який майже три роки не розмовляв із російським президентом

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Трамп вважає, що пряма взаємодія з Путіним − саме те, що потрібно для пошуку рішення для закінчення війни.

Більше по темі Трамп має намір відвідати Китай у перші 100 днів після інавгурації - WSJ Зазначається, що обраний президент США прагне поглибити особисті зв’язки з Сі Цзіньпіном на тлі погроз запровадити високі мита на імпорт із КНР.

Наразі незрозуміло, наскільки Трамп планує продовжувати стратегію адміністрації Байдена щодо постачань озброєння чи розвідданих Україні.

Трамп та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову

Новообраний президент США і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову ввечері 17 січня.

Замість президента Китаю Сі Цзіньпіна інавгурацію новообраного президента США Трампа відвідає делегація високопоставлених чиновників.

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Раніше Дональд Трамп запросив на свою інавгурацію президента Китаю.

Трамп збирається зустрітися з російським президентом “дуже швидко” після інавгурації. Швейцарія готова організувати зустріч між американським президентом і кремлівським лідером.