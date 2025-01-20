Чинний президент США Джо Байден планує написати листа новообраному президенту Дональду Трампу перед тим, як залишити посаду, пише CNN.

Байден планує залишити лист Трампу − подробиці

Чотири роки тому Трамп пропустив інавгурацію Байдена, але дотримався однієї президентської традиції та залишив Байдену листа на столі в Овальному кабінеті.

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Байден згодом описав його як “дуже щедрий”.

Оточення Трампа зазначило, що той вирішив написати листа тому, що був вражений листом, який експрезидент Барак Обама залишив для нього, коли він вступив на посаду.

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У понеділок, 20 січня, Трамп і Байден разом їхатимуть у президентському лімузині по дорозі до Капітолія на інавгурацію.

“Завтра опівдні закривається завіса над чотирма довгими роками американського занепаду, і ми починаємо абсолютно новий день американської сили та процвітання, гідності й гордості. Ми більше не збираємося це терпіти”, − наголосив Трамп на мітингу в Вашингтоні.

Більше по темі Трамп має намір відвідати Китай у перші 100 днів після інавгурації - WSJ Зазначається, що обраний президент США прагне поглибити особисті зв’язки з Сі Цзіньпіном на тлі погроз запровадити високі мита на імпорт із КНР.

Адміністрація Трампа назвала три головні питання для припинення війни в Україні

Майбутній радник з нацбезпеки США Майкл Волц в інтерв’ю програмі Face the Nation на каналі CBS заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп налаштований рішуче щодо закінчення війни в Україні.

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За словами Волца, на шляху до припинення війни в Україні є три питання, які нібито мають бути головними.

Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову ввечері 17 січня. Раніше республіканець запросив на свою інавгурацію президента Китаю, але замість нього на інавгурацію новообраного президента США Трампа відвідає делегація високопоставлених чиновників.