Отже, цей день настав – день інавгурації Дональда Трампа, який вдруге обійме посаду президента Сполучених Штатів Америки.

Цього разу він ще зліший та мстивіший, ніж у січні 2017 року.

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Трамп створив собі бренд іконоборця-популіста – такого собі супермена, який виправить усі негаразди в Америці, «зробить Америку знову великою» і почне впорядковувати світ відповідно до американських інтересів.

І, звичайно ж, зупинить війну Росії проти України в рекордно короткі терміни.

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Трамп усе такий же запальний, імпульсивний і непередбачуваний. У його новій команді різні люди – від затятих ультраправих до поміркованих, від дуже впливових олігархів до ворогів встановлених у США порядків.

Вчора, за повідомленням BBC, «обраний президент Дональд Трамп пообіцяв підписати бліц-указ у свій перший день на посаді президента і заявив своїм прихильникам, що він буде рухатися з “історичною швидкістю і силою” в перші години після складання присяги».

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І не забуваймо, що у свої 78 років Трамп є найстаршою людиною, яка коли-небудь вступала на посаду президента США, і що своїм заступником він обрав ідеологічно жорсткого ізоляціоніста Джей Ді Венса, який сам себе називає «селюком». Якщо Трамп зійде зі сцени, Венс перебере на себе кермо влади найпотужнішої держави світу.

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Тепер непередбачуваність наповнила атмосферу, вселивши в багатьох тривогу.

Нам залишається очікувати сюрпризів і сподіватися, що все складеться краще, ніж ми очікували.

Перемир’я, досягнуте між Ізраїлем і ХАМАСом, тимчасово зняло частину тиску з нової адміністрації США.

І тут з’явився новий фактор – раптові залицяння Трампа до Китаю. У п’ятницю Трамп розмовляв з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і навіть запросив його на інавгурацію. Він забезпечив безпрецедентну присутність вищого китайського чиновника – заступника Сі Цзіньпіна.

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А після цього символічного прориву особисте втручання Трампа – блокування закриття китайського TikTok у США – також завоювало йому друзів у Пекіні.

Уявіть собі, як все це сприймуть у Кремлі, який спостерігає за тим, як США і Китай рухаються до можливого зближення з його ширшими наслідками, особливо для тиску на Москву, щоб вона припинила війну проти України.

І, нарешті, є ще один позитивний для України момент. Єдиним великим лідером ЄС, запрошеним на інавгурацію, є прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Вона – палка прихильниця України і добре ладнає з Трампом та його найближчим союзником, мультимільярдером Ілоном Маском. А з Латинської Америки буде присутній ще один друг і Трампа, і України – президент Аргентини Хав’єр Мілей.

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Тож на церемонії інавгурації навіть без участі президента Зеленського Україна матиме своїх де-факто послів.