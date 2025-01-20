Міністерство внутрішніх справ Латвії розробило поправки до закону про національну безпеку, які забороняють громадянам Росії та Білорусі працювати на об’єктах критичної інфраструктури, пише Delfi.

Латвія посилює контроль над критичною інфраструктурою − подробиці

До критичної інфраструктури належать об’єкти, важливі для забезпечення життєдіяльності країни, зокрема в сферах охорони здоров’я, безпеки, економіки та соціального забезпечення.

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Поправки передбачають, що власник, керівник або бенефіціар критичної інфраструктури має бути лояльним до Латвії та її Конституції.

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Громадяни Росії та Білорусі не можуть бути власниками, керівниками або бенефіціарами критичної інфраструктури. Вони також не зможуть працювати на об’єктах критичної інфраструктури, якщо це передбачає доступ до важливої інформації або обладнання.

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Поправки до закону має розглянути уряд, а потім ухвалити Сейм.

Литва продовжить обмежувати росіян і білорусів до 2026 року

Литва продовжила національні санкції проти росіян і білорусів ще на рік.

Закон про обмежувальні заходи, діятиме 3 травня 2025 року, але МЗС країни пропонує продовжити його дію до 2 травня 2026 року.

Раніше Європейський союз готував пакет санкцій проти Росії до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. 16 грудня ЄС схвалив п’ятнадцятий пакет санкцій проти Росії.

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Санкції спрямовані проти 54 фізичних і 30 юридичних осіб, які підтримують Москву.