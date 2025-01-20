20 січня 2025 року минає десять років з часу завершення битви за Донецький аеропорт (ДАП) – однієї з найбільш визначальних українських військових операцій з початку гібридної агресії Росії у східних регіонах України у 2014 році.

Світовий Конґрес Українців (СКУ), разом з Україною та українцями у всьому світі, вшановує пам’ять героїчних захисників Донецького аеропорту, широко відомих під назвою “кіборги” (прізвисько, яке вперше використали росіяни, що боролись проти безстрашних українських захисників).

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Ці хоробрі патріоти увійшли в історію як сучасні герої України, які надихнули своєю мужністю та самовідданістю наступні покоління захисників України.

Оборона міжнародного аеропорту “Донецьк” тривала 242 дні – з 26 травня 2014 року до 23 січня 2015 року. Ці важливі події в історії антитерористичної операції (АТО) України проти російських “зелених чоловічків” (замасковані російські диверсанти та підрозділи спецоперацій, які не мали військових знаків розрізнення та видавали себе за місцевих “сепаратистів”) стали уособленням виняткової мужності, стійкості, високого морального духу українських воїнів, а також їх відданості Україні.

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Битва за Донецький аеропорт зіграла вирішальну роль у зриві російського плану по стрімкій окупації східних українських регіонів у буремних 2014-2015 роках. Диспетчерська вежа ДАПу, яка була “очима” його захисників, назавжди стала потужним символом опору українців російській військовій агресії. Зневірившись у можливості швидко захопити аеропорт, російські загарбники прозвали його захисників “кіборгами”.

Для збереження пам’яті про тих, хто віддав свої життя у цій битві, в Україні щорічно 20 січня вшановують День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

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Сьогодні, коли Росія веде жорстоку та геноцидну повномасштабну загарбницьку війну проти України, хоробрість українських “кіборгів” продовжує надихати українців у всьому світі протистояти російській агресії та захищати свою свободу.

Ми дякуємо усім українським військовослужбовцям, добровольцям, медикам та волонтерам за їх відвагу. Вічна пам’ять полеглим героям.

Слава захисникам Донецького аеропорту! Слава Україні!

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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