Зранку 21 січня російські війська завдали ударів по Дніпру та Дніпропетровській області, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росія атакувала Дніпропетровщину: пошкоджено інфраструктуру

У Дніпрі вибухи пролунали в центральній частині міста. Частково зруйновано складське приміщення, яке не експлуатувалося.

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У Синельниківському районі внаслідок атаки постраждав чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Також пошкоджено транспортне підприємство та приватні будинки.

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Пресслужба  Укрзалізниці заявила, що під обстріл потрапила і залізнична інфраструктура. Двоє залізничників отримали поранення. Пошкоджено будівлі та рухомий склад.

Армія РФ гатить по Дніпропетровщині: є пошкодження

Протягом ночі 12 січня російські війська двічі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. 

Гатили з важкої артилерії та запустили дрон-камікадзе. Зачепило підприємство.  Fpv-дроном ворог вдарив по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі, пошкоджена інфраструктура. 

Хроніка війни в Україні. 21 січня: «Ворог інтенсивно атакує ЗСУ на Покровському напрямку»
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Ворог штурмує Покровський, Торецький і Лиманський напрямки; Трамп поділився планами щодо зустрічі з Путіним; російські дрони знову атакували Україну, вибухи чули в Дніпрі.

Протягом суботи російська армія вісім разів била по Нікопольському району дронами-камікадзе. 

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