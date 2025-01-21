Зранку 21 січня російські війська завдали ударів по Дніпру та Дніпропетровській області, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Росія атакувала Дніпропетровщину: пошкоджено інфраструктуру
У Дніпрі вибухи пролунали в центральній частині міста. Частково зруйновано складське приміщення, яке не експлуатувалося.
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У Синельниківському районі внаслідок атаки постраждав чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Також пошкоджено транспортне підприємство та приватні будинки.
Пресслужба Укрзалізниці заявила, що під обстріл потрапила і залізнична інфраструктура. Двоє залізничників отримали поранення. Пошкоджено будівлі та рухомий склад.
Армія РФ гатить по Дніпропетровщині: є пошкодження
Протягом ночі 12 січня російські війська двічі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.
Гатили з важкої артилерії та запустили дрон-камікадзе. Зачепило підприємство. Fpv-дроном ворог вдарив по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі, пошкоджена інфраструктура.
Хроніка війни в Україні. 21 січня: «Ворог інтенсивно атакує ЗСУ на Покровському напрямку»
Протягом суботи російська армія вісім разів била по Нікопольському району дронами-камікадзе.