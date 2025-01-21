Зранку 21 січня російські війська завдали ударів по Дніпру та Дніпропетровській області, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росія атакувала Дніпропетровщину: пошкоджено інфраструктуру

У Дніпрі вибухи пролунали в центральній частині міста. Частково зруйновано складське приміщення, яке не експлуатувалося.

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У Синельниківському районі внаслідок атаки постраждав чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Також пошкоджено транспортне підприємство та приватні будинки.

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Пресслужба Укрзалізниці заявила, що під обстріл потрапила і залізнична інфраструктура. Двоє залізничників отримали поранення. Пошкоджено будівлі та рухомий склад.