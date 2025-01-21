Сенат США проголосував за затвердження Марко Рубіо на посаду нового державного секретаря, пише CNN.

Сенат затвердив Марко Рубіо на посаді держсекретаря США − подробиці

Голосування за кандидатуру Рубіо відбулося за кілька годин після інавгурації президента США Дональда Трампа.

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Кандидатуру підтримали 99 сенаторів від республіканців і демократів, жоден сенатор не проголосував проти.

Після голосування Рубіо заявив, що для нього стало “великою честю” бути одностайно затвердженим колегами. Відповідаючи на запитання, якими будуть його першочергові завдання на посаді держсекретаря, Рубіо сказав, що спочатку “складе присягу завтра вранці”.

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Рубіо також заявив, що припинення вогню в Україні буде пріоритетом Трампа, але “це буде складно”. Наразі новий дерсекретар не може назвати терміни закінчення війни між Росією та Україною, хоча зазначив, що кожній стороні доведеться “дечим” поступитися.

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Хто такий Марко Рубіо?

Марко Рубіо − 53-річний сенатор із Флориди, який працює в Сенаті з 2011 року. У 2016 році він балотувався на посаду президента, але зняв свою кандидатуру та підтримав Трампа. Рубіо був у шорт-листі Трампа на посаду віцепрезидента під час кампанії 2024 року.

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Рубіо буде першим латиноамериканцем на посаді Державного секретаря Штатів. Він виступає проти нормалізації відносин із Кубою та критикує Китай.

У квітні Рубіо голосував проти виділення 95 млрд доларів допомоги Україні та закликав до переговорів між Україною і Росією.