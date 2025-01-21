Лідери з усього світу відреагували на повернення Дональда Трампа до Білого дому в понеділок привітаннями та закликами до добрих відносин із мінливим лідером.
Як світ відреагував на інавгурацію Дональда Трампа?
Ось деякі з перших реакцій після того, як Трамп склав присягу на другий термін.
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«Тільки мир»: Україна
«Президент Трамп завжди рішучий, і оголошена ним політика «мир через силу» дає можливість зміцнити американське лідерство і досягти довгострокового і справедливого миру, що є головним пріоритетом», − заявив президент України Володимир Зеленський.
«Тривалий мир»: Росія
Привітавши Трампа і заявивши, що він відкритий до діалогу з новою адміністрацією США щодо війни в Україні, президент Росії Владімір Путін сказав: «Хочу наголосити, що його метою має бути не короткочасне перемир’я... а міцний мир, заснований на повазі законних інтересів усіх народів».
Трамп призупинив програми зовнішньої допомоги США на три місяці
«Турбонаддув» видатків: НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що повернення Трампа «прискорить оборонні витрати і виробництво» в Альянсі.
«Кращі дні» ще попереду: Ізраїль
«Я вірю, що, знову працюючи разом, ми піднімемо американсько-ізраїльський альянс на ще більшу висоту», − заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, додавши, що “найкращі дні нашого альянсу ще попереду”.
«Рішення про дві держави»: Палестинці
«Ми готові працювати з вами для досягнення миру під час вашого терміну на основі рішення про дві держави», − сказав палестинський президент Махмуд Аббас, додавши, що це означає “Державу Палестина і Державу Ізраїль, які живуть пліч-о-пліч у безпеці і мирі, забезпечуючи безпеку і стабільність у нашому регіоні і в усьому світі”.
«Мир на Близькому Сході»: Сирія
«Ми впевнені, що він є лідером, який принесе мир на Близький Схід і відновить стабільність у регіоні», − зазначив новий лідер Сирії Ахмед аш-Шараа.
США та Італія стикаються з «глобальними викликами»
«Я впевнена, що дружба між нашими народами і цінності, які нас об’єднують, будуть і надалі зміцнювати співпрацю між Італією і США, разом протистояти глобальним викликам і будувати майбутнє процвітання і безпеки для наших народів», − заявила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.
Вона також відзначила роль Італії в «консолідації діалогу між Сполученими Штатами і Європою».
«Повага»: Мексика
«Як сусіди і ділові партнери, діалог, повага і співпраця завжди будуть символом наших відносин», − заявила президент Мексики Клаудія Шейнбаум.
Канал залишиться панамським − президент
Панама різко відреагувала на обіцянку Трампа «повернути» Панамський канал, заявивши, що ключовий міжокеанський водний шлях залишиться під її контролем.«Канал є і залишиться панамським», − заявив президент Хосе Рауль Муліно.
“Працюйте в тісній співпраці”: ЄС
«ЄС із нетерпінням чекає на тісну співпрацю з вами у вирішенні глобальних проблем, − заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. − Разом наші суспільства можуть досягти більшого процвітання і зміцнити спільну безпеку».
«Наша черга»: Угорщина
«Вітаємо президента Трампа з інавгурацією на посаду 47-го президента Сполучених Штатів Америки! − написав націоналістичний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. − Тепер наша черга сяяти! Наша черга окупувати Брюссель!»
«Дорогий друже»: Індія
«Я з нетерпінням чекаю можливості знову тісно співпрацювати, щоб принести користь обом нашим країнам і сформувати краще майбутнє для світу», − сказав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, вітаючи свого “дорогого друга” Трампа.
«Найсильніші» працюють разом: Канада
«Ми найсильніші, коли працюємо разом, і я з нетерпінням чекаю на співпрацю з президентом Трампом», − заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, додавши, що після того, як Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на канадський імпорт, “Канада і США мають найуспішніше в світі економічне партнерство”.
«Найближчий союзник»: Німеччина
«США − наш найближчий союзник, і метою нашої політики завжди є хороші трансатлантичні відносини», − заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
«Двері залишаються відкритими»: Глава кліматичної комісії ООН
«Двері залишаються відкритими для Паризької угоди, і ми вітаємо конструктивну взаємодію з усіма країнами», − заявив виконавчий секретар ООН з питань зміни клімату Саймон Стілл.
Трамп підписав указ про вихід США з угоди одразу після вступу на посаду.
«Спільна мета»: Японія
«Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами для посилення міцного японсько-американського партнерства і спільного досягнення нашої спільної мети − вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону», − заявив прем’єр-міністр Японії Сігеру Ісіба.
«Історичний партнер»: Бразилія
«Я сподіваюся, що (Трамп) матиме успішну адміністрацію і що американці продовжать залишатися історичним партнером Бразилії», − заявив лівий президент країни Луїс Інасіо Лула да Сілва.