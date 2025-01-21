Лідери з усього світу відреагували на повернення Дональда Трампа до Білого дому в понеділок привітаннями та закликами до добрих відносин із мінливим лідером.

Як світ відреагував на інавгурацію Дональда Трампа?

Ось деякі з перших реакцій після того, як Трамп склав присягу на другий термін.

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«Тільки мир»: Україна

«Президент Трамп завжди рішучий, і оголошена ним політика «мир через силу» дає можливість зміцнити американське лідерство і досягти довгострокового і справедливого миру, що є головним пріоритетом», − заявив президент України Володимир Зеленський.

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«Тривалий мир»: Росія

Привітавши Трампа і заявивши, що він відкритий до діалогу з новою адміністрацією США щодо війни в Україні, президент Росії Владімір Путін сказав: «Хочу наголосити, що його метою має бути не короткочасне перемир’я... а міцний мир, заснований на повазі законних інтересів усіх народів».

Більше по темі Трамп призупинив програми зовнішньої допомоги США на три місяці Рспубліканець також скасував 78 виконавчих актів, ухвалених попереднім очільником держави Джо Байденом.

«Турбонаддув» видатків: НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що повернення Трампа «прискорить оборонні витрати і виробництво» в Альянсі.

«Кращі дні» ще попереду: Ізраїль

«Я вірю, що, знову працюючи разом, ми піднімемо американсько-ізраїльський альянс на ще більшу висоту», − заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, додавши, що “найкращі дні нашого альянсу ще попереду”.

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«Рішення про дві держави»: Палестинці

«Ми готові працювати з вами для досягнення миру під час вашого терміну на основі рішення про дві держави», − сказав палестинський президент Махмуд Аббас, додавши, що це означає “Державу Палестина і Державу Ізраїль, які живуть пліч-о-пліч у безпеці і мирі, забезпечуючи безпеку і стабільність у нашому регіоні і в усьому світі”.

«Мир на Близькому Сході»: Сирія

«Ми впевнені, що він є лідером, який принесе мир на Близький Схід і відновить стабільність у регіоні», − зазначив новий лідер Сирії Ахмед аш-Шараа.

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США та Італія стикаються з «глобальними викликами»

«Я впевнена, що дружба між нашими народами і цінності, які нас об’єднують, будуть і надалі зміцнювати співпрацю між Італією і США, разом протистояти глобальним викликам і будувати майбутнє процвітання і безпеки для наших народів», − заявила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Вона також відзначила роль Італії в «консолідації діалогу між Сполученими Штатами і Європою».

«Повага»: Мексика

«Як сусіди і ділові партнери, діалог, повага і співпраця завжди будуть символом наших відносин», − заявила президент Мексики Клаудія Шейнбаум.

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Канал залишиться панамським − президент

Панама різко відреагувала на обіцянку Трампа «повернути» Панамський канал, заявивши, що ключовий міжокеанський водний шлях залишиться під її контролем.«Канал є і залишиться панамським», − заявив президент Хосе Рауль Муліно.

“Працюйте в тісній співпраці”: ЄС

«ЄС із нетерпінням чекає на тісну співпрацю з вами у вирішенні глобальних проблем, − заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. − Разом наші суспільства можуть досягти більшого процвітання і зміцнити спільну безпеку».

«Наша черга»: Угорщина

«Вітаємо президента Трампа з інавгурацією на посаду 47-го президента Сполучених Штатів Америки! − написав націоналістичний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. − Тепер наша черга сяяти! Наша черга окупувати Брюссель!»

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«Дорогий друже»: Індія

«Я з нетерпінням чекаю можливості знову тісно співпрацювати, щоб принести користь обом нашим країнам і сформувати краще майбутнє для світу», − сказав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, вітаючи свого “дорогого друга” Трампа.

«Найсильніші» працюють разом: Канада

«Ми найсильніші, коли працюємо разом, і я з нетерпінням чекаю на співпрацю з президентом Трампом», − заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, додавши, що після того, як Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на канадський імпорт, “Канада і США мають найуспішніше в світі економічне партнерство”.

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«Найближчий союзник»: Німеччина

«США − наш найближчий союзник, і метою нашої політики завжди є хороші трансатлантичні відносини», − заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

«Двері залишаються відкритими»: Глава кліматичної комісії ООН

«Двері залишаються відкритими для Паризької угоди, і ми вітаємо конструктивну взаємодію з усіма країнами», − заявив виконавчий секретар ООН з питань зміни клімату Саймон Стілл.

Трамп підписав указ про вихід США з угоди одразу після вступу на посаду.

«Спільна мета»: Японія

«Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами для посилення міцного японсько-американського партнерства і спільного досягнення нашої спільної мети − вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону», − заявив прем’єр-міністр Японії Сігеру Ісіба.

«Історичний партнер»: Бразилія

«Я сподіваюся, що (Трамп) матиме успішну адміністрацію і що американці продовжать залишатися історичним партнером Бразилії», − заявив лівий президент країни Луїс Інасіо Лула да Сілва.