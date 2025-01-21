Президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення усіх програм зовнішньої допомоги Сполучених Штатів на 90 днів до розгляду, скасував 78 виконавчих актів, ухвалених попереднім очільником держави Джо Байденом і помилував майже всіх обвинувачених у штурмі Капітолія.

Про це пишуть Associated Press, CNN і Reuters.

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Трамп призупинив усі програми зовнішньої допомоги США − подробиці

Новий президент США вдався до такого кроку, щоб визначити відповідність програм зовнішньої допомоги цілям його політики.

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В указі йдеться, що індустрія допомоги та бюрократія не відповідають інтересам Сполучених Штатів і в багатьох випадках суперечать американським цінностям, а також “слугують дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних державах ідеї, які прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам усередині країн і між ними”.

Трамп заявив, що жодна подальша іноземна допомога не буде виплачена у спосіб, який не відповідатиме його зовнішній політиці.

Держсекретар США Марко Рубіо додав, що “кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку ми фінансуємо, кожна політика, яку ми проводимо, повинні бути виправдані відповіддю на три простих запитання: “Чи робить це Америку безпечнішою? Чи робить це Америку сильнішою? Чи робить це Америку більш успішною?”.

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Указ залишає за Рубіо або призначеною ним особою право ухвалювати такі рішення після консультацій з Офісом менеджменту та бюджету Штатів.

Трамп скасував 78 рішень, ухвалених Байденом

Президент США Дональд Трамп скасував 78 виконавчих актів, ухвалених попереднім главою держави Джо Байденом.

Серед скасованих постанов є такі:

розширення заборони на дискримінацію за ознакою статі, зокрема сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності;

підписання зобов’язання щодо дотримання етичних норм посадовими особами виконавчої влади ;

дозвіл трансгендерним людям служити в армії США;

заборона поновлення контрактів з приватними в’язницями.

Трамп також скасував визнання Куби державою-спонсором терору, застосування санкцій до єврейських поселенців на Західному березі річки Йордан і указ щодо ризиків штучного інтелекту.

Дональд Трамп помилував майже всіх обвинувачених у штурмі Капітолія

Дональд Трамп також помилував майже всіх обвинувачених в участі у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року.

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За даними Reuters, цей акт скасовує юридичні наслідки для всіх, окрім 14 з майже 1590 осіб, яким висунули звинувачення через штурм. Винятками є члени ультраправих організацій Proud Boys і Oath Keepers, чиї терміни ув’язнення закінчилися достроково.

“Цих людей знищили… Те, що вони зробили з цими людьми, обурливо”, − наголосив Трамп.

У Білому домі розслідування бунту назвали “серйозною національною несправедливістю”, а помилування “покладе початок процесу національного примирення”.

Деякі ув’язнені, які відбувають покарання, пов’язані з подіями 6 січня, можуть бути звільнені вже 20 січня.

Серед помилуваних є колишній лідер Proud Boys Енріке Тарріо, якого засудили до 22 років ув’язнення за змову з метою підбурювання до заколоту, що є найдовшим терміном серед усіх, хто був притягнутий до кримінальної відповідальності у зв’язку з заворушеннями.

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Тарріо визнали винним у змові з метою насильницького протистояння передачі влади після виборів 2020 року.

Що сказав Трамп під час власної інавгурації − подробиці

20 січня Дональд Трамп після інавгурації офіційно став президентом США.

Пріоритетом він назвав створення гордої, квітучої та вільної держави. Він пообіцяв американцям, що їхня країна незабаром стане більш великою, сильною і набагато більш винятковою, ніж раніше.

Трамп підпише указ проти цензури та обмежень свободи слова, а влада не буде використана для переслідування політичних опонентів.

47-й президент США заявив про бажання убезпечити законослухняних американців, зупинити потік нелегалів з “різних психіатричних лікарень і в’язниць” з усього світу

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Він запевнив, що перейменує Мексиканську затоку на Американську та поверне найвищій горі на Алясці ім’я президента Мак-Кінлі.

Президент США у промові не згадав про Україну, хоча й обіцяв домагатися якнайшвидшого завершення війни.