Попри все більшу загрозу від дронів росіяни продовжують використовувати “верблюдів” для доставки боєприпасів, мін та іншого на передову. Цю тактику вони почали застосовувати ще під час боїв за Бахмут , які тривали з серпня 2022 по травень 2023 року.

Цей метод, який запровадила ПВК “Вагнера“ Євгенія Пригожина, дуже простий: солдати – так звані “верблюди” – пішки доставляють боєприпаси та інші критично важливі речі бойовому підрозділу на передовій.

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Такий “верблюд” навіть не озброєний, бо зброя не дає йти чи бігти швидко. На ньому є бронежилет, але він захищає лише психологічно.

Це було ризиковано два роки тому, коли головною загрозою були снайпери або артилерія. Але зараз, в епоху FPV-дронів, це часто не більше, ніж самогубство, і це показує відео, яке в суботу опублікувала 28-а Окрема механізована бригада “Лицарі Першого зимового походу” під Торецьком.

Попри всі розмови про дистанційно керовані засоби “безризикової” доставки вантажів на передову, московські війська продовжують використовувати таких “верблюдів-камікадзе” – це ще один приклад того, що для Росії важливіше зберегти свою техніку, а не “м’ясо”.

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Відео зняв у суботу безпілотник аеророзвідки української бригади “Гюрза”, який помітив одного такого “верблюда”, обтяженого бронежилетом і вантажем. Видно, як він “шкандибає” від укриття до укриття між будівлями, зруйнованими в результаті боїв під Торецьком.

За деякий час лунає постріл, ймовірно, українського снайпера, якому оператор безпілотника вказав ціль, і на цьому марна місія з доставки боєприпасів закінчується.