Малозабезпечені родини та родини переселенців, які в грудні 2024 року не отримали одноразову грошову допомогу в межах програми “Тепла зима”, зможуть отримати її цього року, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Малозабезпечені сім’ї знову отримають 6500 грн на дитину − подробиці

“Сьогодні уряд вдосконалює ще одну важливу соціальну програму − “Тепла зима”. Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та із родин ВПО. У грудні 2024 року ми допомогли майже 600 тисячам українців за цією програмою. На кожну дитину були виплачені по ₴6500”, − зазначив Шмигаль.

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Він зазначив, що уряд вносить зміни до програми, щоб допомогу отримали ті родини, які торік з технічних причин не були включені до переліку отримувачів.

За словами Шмигаля, отримані кошти можна буде витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей.