Малозабезпечені родини та родини переселенців, які в грудні 2024 року не отримали одноразову грошову допомогу в межах програми “Тепла зима”, зможуть отримати її цього року, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Малозабезпечені сім’ї знову отримають 6500 грн на дитину − подробиці
“Сьогодні уряд вдосконалює ще одну важливу соціальну програму − “Тепла зима”. Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та із родин ВПО. У грудні 2024 року ми допомогли майже 600 тисячам українців за цією програмою. На кожну дитину були виплачені по ₴6500”, − зазначив Шмигаль.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Він зазначив, що уряд вносить зміни до програми, щоб допомогу отримали ті родини, які торік з технічних причин не були включені до переліку отримувачів.
За словами Шмигаля, отримані кошти можна буде витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей.
Майже половина користувачів Дії подали заявки на “Зимову єПідтримку”
За півтора місяця від початку запуску програми “Зимова єПідтримка” майже половина користувачів застосунку Дія подали заявки на отримання 1000 гривень допомоги.
Як повідомляв віцепрем’єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров, послугою в Дії станом на початок січня скористалися 9 328 370 українців. Ще 2 мільйони отримують виплати через Укрпошту.
У грудні майже мільйон українців, які отримують пенсії та соцвиплати в Укрпошті, отримали додаткову фінансову допомогу за програмою “Зимова єПідтримка”.