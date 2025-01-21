У Білорусі розпочалося «дострокове голосування» на так званих виборах президента, яке триватиме включно до 25 січня, повідомляє Настоящее время.

Вибори у Білорусі: які кандидати

«Дострокове голосування» проходитиме з 12:00 до 19:00, а в основний день виборів – 26 січня – дільниці будуть відкриті з 08:00 до 20:00.

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Для участі у «президентських виборах» ЦВК зареєструвала таких кандидатів:

Олександра Лукашенка

Олега Гайдукевича

Анну Канопацьку

Олександра Хижняка

Сергія Сиранкова.

За даними Центрвиборчкому, всі ці кандидати зібрали необхідні для реєстрації 100 тис. підписів: Лукашенко – 2 518 145, Гайдукевич – 134 472, Канопацька – 121 077, Хижняк – 112 779, Сиранков – 125 577.

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«Порівняйте це з діяльністю зі збору підписів команди Віктора Бабарико, коли зібрали близько 450 тис. підписів. А тут Лукашенко в атмосфері страху і репресій нібито зібрав уп’ятеро більше», – заявили білоруські юристи з кампанії «Правозахисники за вільні вибори».

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Як заявляли демократичні сили Білорусі, вони домагатимуться невизнання цих «виборів» міжнародною спільнотою.

На думку правозахисників, вибори у Білорусі «вже не виконують своїх функцій, а використовуються авторитарним урядом, щоб намалювати позитивну картину загальної підтримки та цим легалізувати авторитарну владу».

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Росія та Білорусь відбулися спільні військові навчання

14 січня у Мінську стартували спільні військові навчання збройних сил Білорусі та Росії.

Метою навчань є “підвищення обороноздатності Союзної держави”.

Ці навчання є частиною підготовки до спільного стратегічного навчання “Захід-2025”, яке пройде у 2025 році на території Білорусі.