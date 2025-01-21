Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що війна в Україні не може завершитися перемогою агресора, Кремль має зазнати поразки.

Про це він заявив під час Всесвітнього економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, передає кореспондент Укрінформу.

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В інтересах усіх країн, щоб Україна себе захистила, - Дуда

Дуди зазначив, що усвідомлює, що всі прагнуть якнайшвидшого завершення війни в Україні.

«Але ніхто з нас не може відповідально думати, що не має значення, чим закінчиться ця війна... Вона не може завершитися перемогою агресора, не може закінчитися перемогою того, хто напав і хто переслідує свої імперські інтереси. Він повинен зазнати поразки», - заявив польський лідер.

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Він вважає, щоб інші країни почувалися в безпеці, необхідно зупинити імперські амбіції Росії.

Для Дуди це означає існування незалежної, суверенної України в її міжнародно визнаних кордонах.

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Президент РП акцентував на тому, що українці платять жахливу ціну за свою свободу, і їм попри все вдається протистояти агресору.

«Наш обов’язок і в інтересах наших країн, щоб Україна себе захистила. І всі, хто є чесними і хто прагне порядку і миру у світі, мають допомогти Україні в цьому», - сказав Дуда.

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Він висловив переконання, що Захід «не залишить Україну і зробить усе, щоб незалежна і суверенна Україна існувала і була частиною вільного світу».

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі 2025 - подробиці

Цьогорічний Всесвітній економічний форум проходить з 20 до 24 січня.

900 керівників компаній та 60 очільників держав обговорюють кіберзлочинність, штучний інтелект та інші актуальні теми.

Офіційна програма включає доповіді та дискусії, зокрема, про кіберзлочинність, штучний інтелект і технологічні зміни під девізом Collaboration for the intelligent age.