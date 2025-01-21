Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що війна в Україні не може завершитися перемогою агресора, Кремль має зазнати поразки.
Про це він заявив під час Всесвітнього економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, передає кореспондент Укрінформу.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
В інтересах усіх країн, щоб Україна себе захистила, - Дуда
Дуди зазначив, що усвідомлює, що всі прагнуть якнайшвидшого завершення війни в Україні.
«Але ніхто з нас не може відповідально думати, що не має значення, чим закінчиться ця війна... Вона не може завершитися перемогою агресора, не може закінчитися перемогою того, хто напав і хто переслідує свої імперські інтереси. Він повинен зазнати поразки», - заявив польський лідер.
Він вважає, щоб інші країни почувалися в безпеці, необхідно зупинити імперські амбіції Росії.
Для Дуди це означає існування незалежної, суверенної України в її міжнародно визнаних кордонах.
У Білорусі стартувало дострокове голосування на президентських «виборах»
Президент РП акцентував на тому, що українці платять жахливу ціну за свою свободу, і їм попри все вдається протистояти агресору.
«Наш обов’язок і в інтересах наших країн, щоб Україна себе захистила. І всі, хто є чесними і хто прагне порядку і миру у світі, мають допомогти Україні в цьому», - сказав Дуда.
Він висловив переконання, що Захід «не залишить Україну і зробить усе, щоб незалежна і суверенна Україна існувала і була частиною вільного світу».
Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі 2025 - подробиці
Цьогорічний Всесвітній економічний форум проходить з 20 до 24 січня.
900 керівників компаній та 60 очільників держав обговорюють кіберзлочинність, штучний інтелект та інші актуальні теми.
Офіційна програма включає доповіді та дискусії, зокрема, про кіберзлочинність, штучний інтелект і технологічні зміни під девізом Collaboration for the intelligent age.