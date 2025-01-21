Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп робитиме усе, щоб завершити війну цього року.

Україна теж цього хоче, але не просто швидко, а передусім справедливо, зазначив Зеленський під час Всесвітнього економічному форумі (ВЕФ) у Давосі.

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Вашингтон не вірить, що Європа може запропонувати їм щось справді вагоме — Зеленський

«Трамп мені сказав і потім заявив публічно, що він робитиме усе, аби закінчити війну у цьому році. Я йому сказав, що ми ваш партнер. Ця війна у нас, ми знаємо усі болючі місця, ми втрачали людей. Це найбільша втрата для нас», - зазначив він.

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За словами Зеленського, Україна хоче завершити війну надійно для нас усіх, для українців, щоб вони повернулися додому, жили у безпеці і працювали.

Президент України зазначив, що довкола президента США є «зайві голоси, які доносять до Трампа дезінформаційну позицію чи позицію проросійську».

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«Коли ми у Європі дивимося на Сполучені Штати як на нашого союзника, це очевидно: вони є незамінним союзником. У часи війни всі турбуються, чи залишаться Сполучені Штати з ними.

Кожен союзник про це хвилюється. Але чи турбуються у Сполучених Штатах, що Європа може колись їх покинути – перестати бути їхнім союзником? Відповідь – ні. Вашингтон не вірить, що Європа може запропонувати їм щось справді вагоме», - додав він.

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За словами Зеленського, ЄУкраїна переживає ще один переломний момент, який одні вважають проблемою для Європи, а інші називають шансом.

Європа повинна утвердитися як сильний глобальний гравець, як незамінний гравець. - зазначив Зеленський.

В Україні зараз перебуває 608 тисяч російських військових

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз на території України перебувають 608 тисяч російських військових.

За його словами, це втричі більше, ніж під час вторгнення 2022 року.

«Якщо ми згадаємо повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році, то (...) угруповання Росії було близько 200 тисяч плюс певна кількість сепаратистів, які контролювали і зараз контролюють тимчасово окупований Схід - я маю на увазі частини Донецької та Луганської областей», - наголосив Зеленський.

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Він зазначив, що зросло в рази і російське військове виробництво.

«У Путіна близько 30 military-заводів. У Європі 45, а він виробляє майже удвічі більше, ніж Європа. Тобто він все вкладає у це все, а Європа — недостатньо. Хоча можливості у Європи більші», - сказав Президент.

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі 2025 - подробиці

Цьогорічний Всесвітній економічний форум проходить з 20 до 24 січня.

900 керівників компаній та 60 очільників держав обговорюють кіберзлочинність, штучний інтелект та інші актуальні теми.

Офіційна програма включає доповіді та дискусії, зокрема, про кіберзлочинність, штучний інтелект і технологічні зміни під девізом Collaboration for the intelligent age.