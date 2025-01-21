Українська громада Праги та друзі України 19 січня об’єдналися в історичному центрі міста в живий ланцюг єдності до Дня Соборності України, який відзначатимуть 22 січня.

“В умовах протистояння України російській агресії соборність набуває більшого символізму та гостроти, адже нині, як ніколи, українцям потрібно об’єднатися заради майбутнього”, – написали в Посольстві України в Чехії. 

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Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ

Акція відбулася на Карловому мосту – історичній памʼятці чеської столиці. Кілька сотень людей доєдналися до ініціативи. 

“На жаль сьогодні, як і понад 100 років тому назад українську державу роздирає ворог – російська федерація. Знову хочуть знищити нашу єдність. Саме тому ми повинні триматися разом, як ніколи раніше. . … Ми єдині. І в цій єдності наша сила. І в цій єдності буде наша перемога”, – сказав посол України в Чехії Василь Зварич. 

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Українці по всьому світу готуються відзначити День Соборності. Українське державне свято запровадили на честь проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР 1919 року. Традиція об’єднуватись у живі ланцюги єдності з нагоди цього дня сягає корінням у 21 січня 1990 року, коли від 500 тисяч до 3 мільйонів українців утворили живий ланцюг єдності від Києва до Івано-Франківська. 

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Ця народна акція увійшла в історію як символ боротьби українців за свою свободу і підтвердила прагнення українського народу відродити свою національну державність. 

Про події в інших містах та країнах до Дня Соборності України детальніше читайте на офіційній сторінці СКУ в Facebook

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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