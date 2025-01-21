“В умовах протистояння України російській агресії соборність набуває більшого символізму та гостроти, адже нині, як ніколи, українцям потрібно об’єднатися заради майбутнього”, – написали в Посольстві України в Чехії.

Українська громада Праги та друзі України 19 січня об’єдналися в історичному центрі міста в живий ланцюг єдності до Дня Соборності України, який відзначатимуть 22 січня.

Акція відбулася на Карловому мосту – історичній памʼятці чеської столиці. Кілька сотень людей доєдналися до ініціативи.

“На жаль сьогодні, як і понад 100 років тому назад українську державу роздирає ворог – російська федерація. Знову хочуть знищити нашу єдність. Саме тому ми повинні триматися разом, як ніколи раніше. . … Ми єдині. І в цій єдності наша сила. І в цій єдності буде наша перемога”, – сказав посол України в Чехії Василь Зварич.

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Українці по всьому світу готуються відзначити День Соборності. Українське державне свято запровадили на честь проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР 1919 року. Традиція об’єднуватись у живі ланцюги єдності з нагоди цього дня сягає корінням у 21 січня 1990 року, коли від 500 тисяч до 3 мільйонів українців утворили живий ланцюг єдності від Києва до Івано-Франківська.

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Ця народна акція увійшла в історію як символ боротьби українців за свою свободу і підтвердила прагнення українського народу відродити свою національну державність.