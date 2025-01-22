Міністерство закордонних справ (МЗС) закликало українців у всьому світі зберігати єдність та національну ідентичність, а також разом працювати задля подолання російської агресії.

Про це йдеться у коментарі МЗС з нагоди Дня Соборності.

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День Соборності: МЗС закликає до єдності українців у всьому світі

«В нинішніх реаліях цей день нагадує про важливість збереження єдності усіх українців на рідній землі та за кордоном, а також єдності партнерів України в підтримці нашої держави… Сьогодні головною метою є подолання російської агресії та відновлення справедливого і стійкого миру», - наголосили в МЗС.

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Яу зазначили у відомстві, ця мета має бути вищою за всякий розбрат чи лінії поділу між українцями на рідній землі та за кордоном.

МЗС України звернулося до українців усього світу із закликом до єдності та збереження національної ідентичності.

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Відомство наголосило на важливості спільної праці для перемоги над російською агресією та встановлення справедливого миру.

«Звертаємося до кожного українця та українки, в якому куточку світу вони б не перебували: кожен і кожна з вас є частиною великого українського народу, частиною нашої єдиної України. Бережімо нашу єдність», - наголосили у МЗС.

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День Соборності України – що треба знати

День Соборності України – державне свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році на Софійському майдані в Києві.

Цього дня прийнято також згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше 22 січня 1918 р. – прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР (Української Народної Республіки).

З 2011 року, згідно з Указом тодішнього Президента України Віктора Януковича День Соборності перейменували на “День Соборності та Свободи України”. Але 13 листопада 2014 року Указом Президента України Петра Порошенка назву свята знову повернули.