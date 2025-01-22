Під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради на Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає окуповані території Росією.

Про це повідомляє Укрінформ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Мета Путіна – зруйнувати незалежність України

“Ми всі повинні розуміти: Путін не хоче закінчувати війну і ніколи не хотів. Він не досяг тих цілей, які поставив. Для нього це, як кажуть, essential goal independence of Ukraine [важлива ціль – незалежність України – ред.]. Зруйнувати її – це найголовніша його мрія. Через це нам так складно”, – пояснив Зеленський.

Advertisement

На його думку, малоймовірно, що в Путіна нині є бачення виходу з війни.

“У нього його поки що не існує... Путін винен у цій історії, тому це не може бути угода з дияволом”, – додав Зеленський.

Він нагадав міжнародній спільноті, що саме Росія є агресором, а нападали на Україну.

Більше по темі Трамп доручив Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів − WSJ Укладення угод із лідером РФ Владіміром Путіним буде набагато складнішим, ніж Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії.

“Путін розпочав війну і не приховує вже цього, на відміну від кримської окупації і частини Донбасу десять років тому. Ці іграшки він відкинув. Він говорить прямо: він прийшов з війною проти нас. Як би він її не називав. Це факт”, – підсумував очільник держави.

Advertisement

На думку Зеленського, майбутні переговори про гарантії безпеки будуть складними.

Україна не визнає окуповані території – подробиці

“Юридично ми не визнаємо [окуповані території – ред.]. Хто б цього не хотів, хоч всі союзники світу, об’єднавшись. Ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ці території, поки ми туди не повернемося, для нас будуть окуповані Росією. По-іншому не може бути”, додав президент.

Український лідер наголосив, що необхідно знайти рішення для завершення активної стадії війни.

“Але ми повинні знайти [рішення – ред.], щоб завершити гарячу стадію війни. Перемовин може бути багато. І тут питання номер один – це гарантії безпеки”, – зауважив Президент України.

Advertisement

Президент України заявив, що Трамп робитиме усе для завершення війни у 2025 році

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп робитиме усе, щоб завершити війну цього року.

За словами Зеленського, Україна хоче завершити війну надійно для нас усіх, для українців, щоб вони повернулися додому, жили у безпеці і працювали.

Що таке Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі?

Цьогорічний Всесвітній економічний форум проходить з 20 до 24 січня.

900 керівників компаній та 60 очільників держав обговорюють кіберзлочинність, штучний інтелект та інші актуальні теми.

Програма містить доповіді та дискусії, зокрема, про кіберзлочинність, штучний інтелект і технологічні зміни під девізом Collaboration for the intelligent age.