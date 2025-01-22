Товариство українців Фінляндії (ТУФ) закликає долучитися до безкоштовного онлайн-курсу “Елементи ШІ”. Учасники зможуть дізнатися основи використання штучного інтелекту та способи інтеграції цих технологій у роботу. Матеріали курсу доступні українською мовою.

“Ми хочемо заохотити якомога ширшу групу людей дізнатися, що таке ШІ, що можна (і що не можна) робити за допомогою ШІ та як почати створювати методи ШІ”, – пишуть організатори.

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Онлайн-навчання створили освітня програма MinnaLearn та Університет Гельсінкі. Курс поєднує теорію з практичними вправами. Вчитись можна у вашому власному темпі, матеріали зберігаються для повторення.

“Приєднуйтесь до понад 1 мільйона людей, які вивчають основи ШІ”, – написали в ТУФ.