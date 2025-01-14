В Україні впроваджуються єдині стандарти для забезпечення військових частин продуктами харчування. Міноборони затвердило нові технічні специфікації.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

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Нові стандарти харчування в ЗСУ: Міноборони затвердило техспецифікації

Цей крок спрямований на уніфікацію вимог до забезпечення військових частин та підвищення якості матеріально-технічного забезпечення.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков зазначив, що нові технічні специфікації охоплюють широкий спектр майна, яке використовується для організації харчування у військових частинах.

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Він додав, що раніше не було єдиних вимог до якості та характеристик такого майна, що могло призводити до розбіжностей у вимогах до обладнання.

Затвердження технічних специфікацій сприятиме підвищенню спроможностей продовольчого забезпечення та покращення харчування військовослужбовців ЗСУ.