В Україні впроваджуються єдині стандарти для забезпечення військових частин продуктами харчування. Міноборони затвердило нові технічні специфікації.
Про це повідомила пресслужба Міноборони України.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Нові стандарти харчування в ЗСУ: Міноборони затвердило техспецифікації
Цей крок спрямований на уніфікацію вимог до забезпечення військових частин та підвищення якості матеріально-технічного забезпечення.
Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков зазначив, що нові технічні специфікації охоплюють широкий спектр майна, яке використовується для організації харчування у військових частинах.
Він додав, що раніше не було єдиних вимог до якості та характеристик такого майна, що могло призводити до розбіжностей у вимогах до обладнання.
Затвердження технічних специфікацій сприятиме підвищенню спроможностей продовольчого забезпечення та покращення харчування військовослужбовців ЗСУ.
Кодифікування нової зброї у ЗСУ − що відомо
27 грудня до використання у ЗСУ допустили універсальну мобільну платформу “Равлик” українського виробництва.
13 грудня Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний літальний апарат SOVA 10 українського виробництва.
11 грудня Міноборони кодифікувало український безпілотний авіаційний комплекс ТОККО. Його дрони-камікадзе стійкі до впливу засобів радіоелектронної боротьби.
Безпілотні авіаційні комплекси ТОККО мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження.
Раніше міністерство оборони офіційно прийняло на озброєння Збройних Сил швидкісні броньовані екскаватори-навантажувачі JCB HMEE.