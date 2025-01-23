Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про появу в мережі відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють шістьох беззбройних українських військовополонених.

Як Лубінець відреагував на нове відео розстрілу українських полонених?

На відео видно, як окупанти розстрілюють українських воїнів у спину.

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“Розстріл кожного із потрапивших у полон відбувається на очах у інших побратимів”, − зазначив Лубінець.

Він зауважив, що російська армія вчергове демонструє свою злочинність і не дотримується жодних норм міжнародного права.

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Лубінець надіслав інформацію про цей злочин до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

“Цей факт повинен бути зафіксований! Відсутність відповідальності перетворив злочин у системність. На це не можна закривати очі! Україна потребує справедливості та відповідальності для тих, хто вчиняє злочини і не дотримується жодних норм!”, − наголосив омбудсмен.

Військові РФ, ймовірно, розстріляли трьох українських захисників на Донеччині

3 січня російські військові, імовірно, розстріляли трьох полонених поблизу Нескучного Донецької області.

Росіяни зв’язали їм руки та розстріляли в потилицю.

За словами Лубінця, Росія демонструє нехтування міжнародними нормами попри те, що, згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені є під особливим захистом, і жодна країна не має права їх катувати, знущатися чи позбавляти життя.

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22 грудня російські солдати розстріляли ще пʼятьох українських полонених захисників.

20 листопада з’явилася інформація, що військові РФ розстріляли, ймовірно, п’ятьох полонених українців на Покровському напрямку.