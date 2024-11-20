Військові РФ розстріляли, ймовірно, ще п'ятьох полонених захисників України на Покровському напрямку.

За оперативними даними, воєнний злочин був скоєний 10 листопада, повідомив Офіс генерального прокурора.

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Російські військові розстріляли українських бійців

Того дня під час штурму укріплень Збройних сил України біля села Новодмитрівка Донецької області російські загарбники взяли в полон двох українських бійців.

Вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де в подальшому розстріляли.

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Триває перевірка інформації про вбивство російськими військовими ще трьох поранених захисників України на цій позиції.

В ОГП наголосили, що розстріл військовополонених є тяжким міжнародним злочином та грубим порушенням Женевських конвенцій.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочате досудове розслідування.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що ймовірно це був розстріл полонених українських оборонців, які потрапили в оточення на території Курської області РФ.

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Омбудсмен направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо цього воєнного злочину.

Розстріл українських полонених

11 листопада у мережі з'явилась інформація про ймовірний розстріл російськими військовими щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області.

10 листопада український обмудсмен Лубінець заявив, що російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого українського військового.

23 жовтня та 1 листопада росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Трьох воїнів вбили під час наступу на Селидове. Ще трьох - під час штурму укріплень ЗСУ на цьому ж напрямку.

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13 жовтня DeepState писав, що окупанти розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.

18 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили про ще один ймовірний факт розстрілу пораненого українського бійця, який потрапив у полон до ворога. Сталося це на Бахмутському напрямку.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що вбивство українських полонених - свідома політика Росії. Про точну кількість злочинів сказати наразі неможливо. Адже в України немає механізму офіційно підтвердити цю інформацію. Станом на середину жовтня було зафіксовано понад сто таких випадків. За словами уповноваженого з прав людини, насправді їх значно більше.