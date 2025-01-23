Президент США Дональд Трамп розкритикував адміністрацію президента Байдена у приховуванні “реальної кількості загиблих українців”.

Про це він заявив під час розмови з журналістами 21 січня.

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Трамп розповів скільки українців загинуло у війні

Як пише “Голос Америки”, Трамп повторив тезу про те, що в Україні “мільйони людей вбивають”.

Президент США додав, що українські втрати, за його інформацією, сягають 600-700 тисяч осіб.

Він не уточнив, чи в оцінці українських втрат має на увазі виключно військових, чи це включно з цивільними.



За його словами, переважно це “солдати”, але і “багато людей було вбито в містах”.

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Водночас Трамп сказав, що Росія “втратила близько 800 тисяч солдатів”.

Озвучені президентом США цифри є значно вищими, ніж ті, яку повідомляла українська влада чи дослідники.

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Зеленський вперше назвав втрати України у війні

8 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року загинуло 43 тисячі українських військових.

За його словами, ще 370 тисяч наших захисників були поранені.

Близько половини поранених військових після одужання повертаються до війська.