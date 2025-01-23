Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю назвав вступ України до НАТО найдешевшою гарантією безпеки, пише Bloomberg, цитуючи українського лідера.
Зеленський пояснив, чому вступ до НАТО є найдешевшою гарантією безпеки − подробиці
За словами Зеленського, для стримування Росії Україні необхідна мільйонна армія, а на її утримання буде працювати вся українська економіка.
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“В якийсь момент всі визнають, що НАТО − це найдешевші гарантії безпеки. Якщо Україна не в НАТО, а перед нами людина, яка хвора бажанням окупувати нас, якщо в неї армія півтора мільйона плюс, то ви не зможете тримати удари, якщо у вас не буде армії біля мільйона”, − пояснив український лідер.
Він додав, що для утримання мільйонної армії буде працювати або вся українська економіка, або об’єднане фінансування від партнерів.
Зеленський зауважив, що російський президент Владімір Путін хоче, щоб Україна зменшила чисельність армії, але якщо армія буде зменшена, то спроможність агресора окупувати Україну буде збільшуватися.
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“Тому я і кажу, що таке гарантії безпеки? Якщо це просто папірець, то ми не підемо на ще один Будапештський меморандум”, − підсумував Зеленський.
Зеленський озвучив умови для майбутніх переговорів із Росією
Український президент запевнив, що Україна буде робити все, щоб переговори з Росією були справедливими.
відведення російських військ на позиції, які вони займали до початку повномасштабної війни, він назвав обов’язковою умовою для початку переговорів.
Президент додав, що будь-які миротворчі сили, розгорнуті в Україні, мають містити також війська США. Для запобігання новому нападу Росії після можливого припинення вогню необхідно розмістити щонайменше 200 тис. європейських миротворців.