За 23 січня зафіксували 119 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

ЗСУ стримують наступ ворога на сході України − подробиці

На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Липців.

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На Куп’янському напрямку ворог 9 разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій поблизу Дворічної, Загризового та Петропавлівки, досі триває боєзіткнення.

7 разів Росія атакувала на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу Ямполівки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю та Копанок.

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На Сіверському напрямку в районі Івано-Дар’ївки та Білогорівки, українські захисники відбили два ворожих штурми.

На Краматорському напрямку ворог здійснив два штурми позицій наших захисників у районі Часового Яру.

В районах Диліївки, Кримського, Щербинівки та Торецька ворог 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку.

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Впродовж дня країна-агресор 63 рази здійснила наступальні дії в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Відродження, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне на Покровському напрямку, одне боєзіткнення триває досі.

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7 ворожих штурмів відбили ЗСУ на Новопавлівському напрямку, ворог атакував поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні штурмових дії.

На Курщині українські захисники відбили 12 атак ворожих військ.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 24 січня 2024 року становлять близько 826 тис. 820 осіб, зокрема 1500 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

9852 (+2) російськв танки, бойових броньованих машин ‒ 20508 (+11), артилерійських систем – 22295 (+39), РСЗВ – 1263 (+1)

засобів ППО ‒ 1050, літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23162 (+51)

крилатих ракет ‒ 3051, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 34992 (+87), спеціальної техніки ‒ 3715 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

“Україна готова піти на угоду”, − Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп на запитання, чи наступить мир в Україні до наступного Всесвітнього економічного форуму, заявив, що треба “спитати Росію”.

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“Спитайте Росію. Україна готова піти на угоду. Війна не повинна була починатись і не почалась би, якби я був президентом”, − пояснив американський президент.

За його словами, в Україні помирає набагато більше людей, ніж про це повідомляється.

“Великі будинки складаються від ракет, і вони кажуть: „легко поранено одну людину“… Це неправда… Коли ви бачите кадри, які бачу я − ніхто не хоче цього бачити. Ви змінюєтесь назавжди”, − додав Трамп.

Американський лідер заявив, що хотів би провести зустріч із російським президентом Владіміром Путіним, щоб обговорити закінчення війни.

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Атака дронів на Київщину: 3 загиблих

У ніч проти 24 січня на Київську область налетіли російські дрони-камікадзе. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників сталися пожежі та руйнування. Загинули три людини.

В одному з населених пунктів Фастівського району уламки дрона спричинили пожежу у 10-поверховому житловому будинку. Зафіксовано руйнування фасаду на 6-9 поверхах. З будинку евакуйовано мешканців. Один чоловік отримав травми, його врятували рятувальники. Також виявлено тіло загиблого чоловіка 1988 року народження.

У Броварах уламки дрона зруйнували житловий будинок і спричинили пожежу. Пожежу було ліквідовано на площі 120 кв. м. Під час гасіння пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 року народження. Тривали пошуки його дружини 1965 року народження.

За даними МВС, кількість загиблих збільшилась до трьох осіб. У Броварах пошкоджено вісім приватних будинків, три автомобілі, магазин, господарську споруду та паркан.

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На місці подій працюють рятувальники та медики. Інформація про наслідки атаки уточнюється.