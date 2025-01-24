У ніч проти 24 січня Київська область зазнала атаки російських дронів. Внаслідок падіння уламків збитих БпЛА сталися пожежі та руйнування, загинули три людини.

Про це повідомляють ДСНС Київщини, МЗС України та Київська обласна військова адміністрація.

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Атака дронів на Київщину, 24 січня − що треба знати

В одному з населених пунктів Фастівського району уламки дрона спричинили пожежу у 10-поверховому житловому будинку. Зафіксовано руйнування фасаду на 6-9 поверхах. З будинку евакуйовано 150 мешканців. Один чоловік дістав поранення, його врятували рятувальники. Виявлено також тіло загиблого чоловіка 1988 року народження.

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Фото: ДСНС Київщини / Телеграм

В іншому населеному пункті уламки дрона спричинили пожежу у приватному двоповерховому будинку в Броварах. Площа пожежі склала 120 кв. м. На місці пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 року народження. Тривали пошуки його дружини 1965 року народження.

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Внаслідок атак на Київщині й Чернігівщині уражені будинки, автомобілі, є постраждалі та загиблі.

За даними МВС, кількість загиблих збільшилась до трьох осіб. У Броварах пошкоджено вісім приватних будинків, три автомобілі, магазин, господарську споруду та паркан.

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На місці подій працюють рятувальники та медики. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Фото: ДСНС Київщини / Телеграм

Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку в Запоріжжі − подробиці

У ніч проти 23 січня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Кількість постраждалих внаслідок ворожого масованого удару по Запоріжжю становила 51 особу.

У місті зруйнована одна багатоповерхівка, ще 30 пошкоджені.

Спершу удар шахедами знищив один з енергетичних об’єктів. Без електрики залишилися мешканці та об’єкти критичної інфраструктури − котельні, заклади охорони здоров’я та соцзахисту.

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У ніч проти 22 січня росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками.

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