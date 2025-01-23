Президент США Дональд Трамп хоче добитися зниження глобальних цін на нафту.

На його думку, саме це допоможе завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну, сказав він у виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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Трамп: Саудівська Аравія та ОПЕК мають знизити ціни на нафту

Президент США анонсував, що збирається попросити Саудівську Аравію та Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) “знизити ціни на нафту”.

“Її треба знизити – що, на моє здивування, вони не зробили до виборів. Якби ціна впала, російсько-українська війна закінчилася б негайно. Просто зараз ціна досить висока, тому війна триватиме”, – заявив Трамп.

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Він вважає, що ціна на нафту мала бути знижена “вже давно”.

Крім того, Трамп оголосив про те, що наклав на Саудівську Аравію та ОПЕК часткову відповідальність “у тому, що відбувається” в Україні, де “гинуть мільйони людей”.

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На Всесвітньому економічному форумі президент закликав до енергетичної незалежності від Москви, обговорив наміри Трампа збільшити видобуток нафти, запросив до співробітництва неєвропейські країни.

Трамп: Україна втратила на війні 600-700 тисяч осіб

Трамп звинуватив адміністрацію президента Байдена у приховуванні “реальної кількості загиблих українців”.

За даними нового президента США, українські втрати сягають 600-700 тисяч осіб.

Він не уточнив, чи в оцінці українських втрат має на увазі виключно військових, чи це включно з цивільними.За його словами, переважно це “солдати”, але і “багато людей було вбито в містах”.

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Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі 2025 - подробиці

Цьогорічний Всесвітній економічний форум проходить з 20 до 24 січня.

900 керівників компаній та 60 очільників держав обговорюють кіберзлочинність, штучний інтелект та інші актуальні теми.

Офіційна програма включає доповіді та дискусії, зокрема, про кіберзлочинність, штучний інтелект і технологічні зміни під девізом Collaboration for the intelligent age.

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