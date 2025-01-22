У ніч проти 22 січня росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками, повідомила ДСНС України.
Російські дрони пошкодили будинки в Миколаєві − подробиці
Внаслідок атаки виникли пожежі та руйнування.
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В одному з багатоквартирних будинків частково зруйновано мансардний поверх та сталася пожежа в квартирі на шостому поверсі. З будинку евакуювали 200 мешканців, але пізніше вони змогли повернутися до своїх осель.
Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у п’яти будинках − чотирьох багатоквартирних та одному приватному.
Також сталася пожежа очерету на площі 1000 кв. м. У човниковому кооперативі пошкоджено двері та вікна. Є руйнування в адміністративній будівлі та знищено автомобіль.
Обстріли України день за днем 01-22-2025
Внаслідок атаки постраждали двоє людей: 74-річна жінка госпіталізована, а її чоловік отримав першу допомогу на місці.
Росія вдарила по Дніпру − що треба знати
Зранку 21 січня російські війська завдали ударів по Дніпру та Дніпропетровській області.
У Дніпрі вибухи пролунали в центральній частині міста. Частково зруйновано складське приміщення, яке не експлуатувалося.
У Синельниківському районі внаслідок атаки постраждав чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Також пошкоджено транспортне підприємство та приватні будинки.
Протягом ночі 12 січня російські війська двічі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.