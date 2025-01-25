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9:19 Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу.
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Як повідомили в ДСНС, обійшлося без постраждалих.
Пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки.
Російські війська атакували критичну інфраструктуру Черкаської області ударними дронами.
Відключення світла на Черкащині: що відомо
За даними обласної влади, під прицілом ворога цієї ночі була критична інфраструктура.
Через атаку знеструмлено частину абонентів. Зокрема, є відключення в обласному центрі.
Більше деталей наразі немає.
Наслідки ворожого удару уточнюються.
Росіяни атакували дронами Київщину
У ніч на суботу російські війська знову запустили дрони по Київщині.
У Вишневому під Києвом, пошкоджено багатоповерхівку. На кількох поверхах зруйновані балкони.
Надзвичайники врятували п’ятьох мешканців. Серед них - двоє дітей. Попередньо без постраждалих.
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У Фастівському районі внаслідок ворожого удару загорілася будівля виробничого приміщення. Пожежу ліквідували. Обійшлося без жертв та постраждалих.