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9:19 Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу. 

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Як повідомили в ДСНС, обійшлося без постраждалих. 

Пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Російські війська атакували критичну інфраструктуру Черкаської області ударними дронами.

Відключення світла на Черкащині: що відомо

За даними обласної влади, під прицілом ворога цієї ночі була критична інфраструктура. 

Через атаку знеструмлено частину абонентів. Зокрема, є відключення в обласному центрі.

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Більше деталей наразі немає. 

Наслідки ворожого удару уточнюються. 

Росіяни атакували дронами Київщину

У ніч на суботу російські війська знову запустили дрони по Київщині. 

У Вишневому під Києвом, пошкоджено багатоповерхівку. На кількох поверхах зруйновані балкони. 

Надзвичайники врятували п’ятьох мешканців. Серед них - двоє дітей. Попередньо без постраждалих. 

Дрони СБУ та ССО атакували нафтопереробний завод та ТЕЦ у Рязані
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Дрони СБУ та ССО атакували нафтопереробний завод та ТЕЦ у Рязані

Своє чергою Генштаб ЗСУ наліт безпілотників на завод мікроелектроніки “Кремній Ел” у Брянську в Росії.

У Фастівському районі внаслідок ворожого удару загорілася будівля виробничого приміщення. Пожежу ліквідували. Обійшлося без жертв та постраждалих.

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