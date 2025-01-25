Інформація оновлюється… 9:19 Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Як повідомили в ДСНС, обійшлося без постраждалих. Пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Російські війська атакували критичну інфраструктуру Черкаської області ударними дронами. Відключення світла на Черкащині: що відомо За даними обласної влади, під прицілом ворога цієї ночі була критична інфраструктура. Через атаку знеструмлено частину абонентів. Зокрема, є відключення в обласному центрі. Advertisement Більше деталей наразі немає. Наслідки ворожого удару уточнюються.