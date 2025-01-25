Державний секретар США Марко Рубіо розпорядився у п’ятницю «припинити роботу» щодо всієї іноземної допомоги.Про це повідомляє Reuters з посиланням на документ, підписаний керівником зовнішньополітичного відомства.

США зупиняють всю іноземну допомогу

З документа випливає, що поки держсекретар не розгляне чинні контракти, передбачена ними іноземна допомога не надаватиметься.

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Також зазначається, що вищі посадові особи «повинні забезпечити, щоб максимальною мірою, дозволеною законом, не було прийнято жодних нових зобов’язань стосовно іноземної допомоги», поки Рубіо не ухвалить відповідного рішення.

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«Рішення про продовження, зміни чи припинення програм ухвалюватимуться» після їх розгляду протягом наступних 85 днів, до того часу Рубіо може затверджувати винятки, ідеться в документі.

Більше по темі У США відбулися затримання і депортація сотень нелегальних мігрантів Імміграційна та митна поліція США повідомила про «538 арештів, 373 затриманих».

Держсекретар зробив виняток для екстреної продовольчої допомоги, що може, зокрема, стосуватися сектору Газа та Судану.

Крім того, Рубіо затвердив винятки для «іноземного військового фінансування Ізраїлю і Єгипту та адміністративних витрат, включаючи зарплати, необхідних для управління іноземним військовим фінансуванням».

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Ізраїль щорічно отримує близько 3,3 млрд доларів від США, Єгипет - близько 1,3 млрд доларів.

В документі не сказано, якою мірою розпорядження Рубіо стосується допомоги Україні.

У Пентагоні прокоментували указ про зупинку міжнародної підтримки

Раніше у Пентагоні заявили, що указ президента США Дональда Трампа, який запроваджує 90-денну паузу в наданні міжнародної допомоги, не стосується програм військової підтримки України.

У Міноборони США зазначили, що безпекова допомога Україні не потрапляє під обмеження, а дія указу поширюється лише на програми розвитку.

Контракти на виробництво озброєння для України, укладені в межах USAI за ініціативою адміністрації експрезидента Штатів Джо Байдена, залишаються чинними.