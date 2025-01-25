Цієї ночі росіяни знову атакували Київщину дронами

Пошкоджено дев’ятиповерхівку у Вишневому, під Києвом, та виробниче приміщення у Фастівському районі. 

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Про це повідомили в ДСНС та КОВА

У Вишневому пошкоджена багатоповерхівка: деталі

У Вишневому через ворожу атаку зруйновано балкони житлового будинку з п’ятого по дев’ятий поверхи. 

Надзвичайники врятували п’ятьох мешканців - трьох з 5-го поверху та двох з 7-го поверху будівлі. Серед них - двоє дітей. 

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Попередньо без постраждалих. 

«Станом на 8:05 в двох районах області зафіксовано пошкодження двох багатоповерхових будинків, з них дев’ять квартир. Також пошкоджено шість автомобілів», - уточнили в поліції. 

У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки загорілася будівля виробничого приміщення. 

Зайнялося на площі 600 м кв. Пожежу ліквідували. 

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Обійшлося без жертв та постраждалих.

Атака на Київщину 24 січня 

Внаслідок атаки дронів на Київщину 24 січня загинуло троє людей - у Броварах та Глевасі. 

У Фастівському районі уламки безпілотника влучили в багатоповерхівку. 

Зайнялася пожежа. Пошкоджені два поверхи. Тимчасово довелося евакуювати 150 мешканців. На місці виявили тіло загиблого. 

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Ще двоє жертв - у Броварах. Там також уламки дрона зруйнували житловий будинок.

Загалом в області пошкоджено два десятки приватних та багатоквартирних будинків. Зачепило понад десять автівок, магазини та амбулаторію. 

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