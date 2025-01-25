Цієї ночі росіяни знову атакували Київщину дронами.

Пошкоджено дев’ятиповерхівку у Вишневому, під Києвом, та виробниче приміщення у Фастівському районі.

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Про це повідомили в ДСНС та КОВА.

У Вишневому пошкоджена багатоповерхівка: деталі

У Вишневому через ворожу атаку зруйновано балкони житлового будинку з п’ятого по дев’ятий поверхи.

Надзвичайники врятували п’ятьох мешканців - трьох з 5-го поверху та двох з 7-го поверху будівлі. Серед них - двоє дітей.

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Попередньо без постраждалих.

«Станом на 8:05 в двох районах області зафіксовано пошкодження двох багатоповерхових будинків, з них дев’ять квартир. Також пошкоджено шість автомобілів», - уточнили в поліції.