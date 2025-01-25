Цієї ночі росіяни знову атакували Київщину дронами.
Пошкоджено дев’ятиповерхівку у Вишневому, під Києвом, та виробниче приміщення у Фастівському районі.
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Про це повідомили в ДСНС та КОВА.
У Вишневому пошкоджена багатоповерхівка: деталі
У Вишневому через ворожу атаку зруйновано балкони житлового будинку з п’ятого по дев’ятий поверхи.
Надзвичайники врятували п’ятьох мешканців - трьох з 5-го поверху та двох з 7-го поверху будівлі. Серед них - двоє дітей.
Попередньо без постраждалих.
«Станом на 8:05 в двох районах області зафіксовано пошкодження двох багатоповерхових будинків, з них дев’ять квартир. Також пошкоджено шість автомобілів», - уточнили в поліції.
У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки загорілася будівля виробничого приміщення.
Зайнялося на площі 600 м кв. Пожежу ліквідували.
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Обійшлося без жертв та постраждалих.
Атака на Київщину 24 січня
Внаслідок атаки дронів на Київщину 24 січня загинуло троє людей - у Броварах та Глевасі.
У Фастівському районі уламки безпілотника влучили в багатоповерхівку.
Зайнялася пожежа. Пошкоджені два поверхи. Тимчасово довелося евакуювати 150 мешканців. На місці виявили тіло загиблого.
Ще двоє жертв - у Броварах. Там також уламки дрона зруйнували житловий будинок.
Загалом в області пошкоджено два десятки приватних та багатоквартирних будинків. Зачепило понад десять автівок, магазини та амбулаторію.