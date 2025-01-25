ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських заручниць.

Усі четверо жінок є військовими.

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Про це повідомляє The Times of Israel.

«Армія оборони Ізраїлю заявляє, що Червоний Хрест повідомив військових, що солдати-заручники Каріна Арієв, Даніелла Гільбоа, Наама Леві і Лірі Албаг були передані ХАМАСом його співробітникам (Червоного Хреста - ред.)», - йдеться у повідомленні.

ХАМАС звільнив ізраїльських заручників

Звільнені жінки пробули в полоні з 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС напав на Ізраїль.

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Їх викрали з підрозділу спостереження ЦАХАЛу на армійській базі «Нахаль-Оз».

Очікується, що звільнені заручниці пройдуть первинне обстеження на території Ізраїлю поблизу кордону. Пізніше жінки зустрінуться з батьками.

Перших трьох ізраїльських заручниць ХАМАС звільнив тиждень тому. Жінок також утримували в Газі від 7 жовтня 2023 року.

Більше по темі Нетаньягу підтвердив підписання угоди Ізраїлю з ХАМАС Перші троє заручників, яких мали звільнити в неділю, звільнять на день пізніше.

Ізраїль, у свою чергу, тоді звільнив 90 палестинських ув’язнених.

Мирна угода між Ізраїлем і ХАМАС

Обміни між Ізраїлем та ХАМАСом стали можливі після того, як 19 січня почало діяти перемир’я. Тоді перший етап режиму припинення вогню почався із запізненням на кілька годин. Оскільки ХАМАС вчасно не передав списки заручників, яких мали звільнити першими.

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Угода передбачає, що на першому етапі мають звільнити 33 ізраїльських заручників, яких утримують в Газі, в обмін на тисячі палестинських в’язнів. Зробити це планують протягом шести тижнів.