У ніч на 26 січня росіяни знову атакували Харків дронами.

Один з ударів був по приватному будинку в Основʼянському районі міста.

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Інформації про постраждалих немає.

«За попередньою інформацією, пошкоджено вікна, дах та частину будівлі. На щастя, інформації про постраждалих немає», - написав міський голова Ігор Терехов.

БПЛА якого типу це був, він не уточнив.

РФ атакує Харків дронами «Молнія»

У суботу окупанти чотири рази вдарили по Харкову безпілотниками.

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За даними ОВА, це були дрони «Молнія» та «шахеди».

Під атакою опинилися Шевченківський, Київський та Холодногірський райони.

Постраждало троє людей - співробітники об’єкта інфраструктури, в який поцілили окупанти.

«У Холодногірському районі зафіксовано влучання по обʼєкту інфраструктури. Зайнялась пожежа. Гострої реакції на стрес зазнали троє працівників: двоє жінок та чоловік», - повідомили в прокуратурі.

Більше по темі Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Рязанському НПЗ Цей нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

У Шевченківському районі противник влучив у дорогу біля гіпермаркету.

У Київському районі пошкоджено фасад та вікна державного підприємства.

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Чим небезпечні дрони «Молнія»

У прокуратурі розповіли, що дрони «Молнія» не дуже потужні. Вони не можуть пробивати стіни та дахи.

Але такі безпілотники становлять небезпеку для людей на вулицях.

Адже бойова частина «Молнії» має багато вражаючих частин.

«Бойові елементи доволі легкі і пустотілі, і не можуть пробивати укріплені стіни, навіть двері автомобілів вони не пробивають, а лише вражають зовнішнє покриття та залишаються всередині», - повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Людей закликають бути уважними та під час ударів перебувати у безпечних місцях.