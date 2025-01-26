Від вечора суботи росіяни знову запустили по Україні дрони.

Як і в попередні дні, атакували різних типів із напрямків - Орла, Курська, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська. 

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Атака дронів 26 січня: де працювала ППО

Усього зафіксували 72 ворожих БПЛА. 

Це були «шахеди» та безпілотники-імітатори. 

Станом на 9:00 українські військові збили 50 ударних «шахедів» та безпілотників інших типів. 

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

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9 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків. 

Наслідки нічної атаки дронів

У Сумах внаслідок атаки дронів пошкоджена будівля закладу освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі. 

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Рязанському НПЗ
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Цей нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Обласна влада повідомляє, що у місті було два вибухи. Ніхто не постраждав. 

У Харкові окупанти поцілили по приватному будинку в Основʼянському районі. Оселя пошкоджена. Ніхто не постраждав. 

Напередодні війська РФ чотири рази вдарили по Харкову безпілотниками.

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Ворог застосовує дрони «Молнія». Ці БПЛА не дуже потужні - вони не можуть пробивати стіни та дахи. Але становлять небезпеку для людей на вулицях. Адже бойова частина «Молнії» має багато вражаючих частин. 

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