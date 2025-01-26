Від вечора суботи росіяни знову запустили по Україні дрони.
Як і в попередні дні, атакували різних типів із напрямків - Орла, Курська, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.
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Атака дронів 26 січня: де працювала ППО
Усього зафіксували 72 ворожих БПЛА.
Це були «шахеди» та безпілотники-імітатори.
Станом на 9:00 українські військові збили 50 ударних «шахедів» та безпілотників інших типів.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.
9 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Наслідки нічної атаки дронів
У Сумах внаслідок атаки дронів пошкоджена будівля закладу освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі.
Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Рязанському НПЗ
Обласна влада повідомляє, що у місті було два вибухи. Ніхто не постраждав.
У Харкові окупанти поцілили по приватному будинку в Основʼянському районі. Оселя пошкоджена. Ніхто не постраждав.
Напередодні війська РФ чотири рази вдарили по Харкову безпілотниками.
Ворог застосовує дрони «Молнія». Ці БПЛА не дуже потужні - вони не можуть пробивати стіни та дахи. Але становлять небезпеку для людей на вулицях. Адже бойова частина «Молнії» має багато вражаючих частин.