Троє моряків, яких звільнили з полону єменських хуситів, повернулися додому в Одесу.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

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Звільнені українські моряки повернулися в Одесу: відео

25 січня чоловіки нарешті зустрілися зі своїми сім’ями.

«Я ще не усвідомлюю, що вже вдома… Дуже вдячний усім причетним, а особливо представникам Головного управління розвідки. Вони першими вийшли на звʼязок з нами. Після цієї розмови вже не було ані сумнівів, ані страху - про нас знають, нас повернуть», - сказав звільнений з полону Віталій.