Троє моряків, яких звільнили з полону єменських хуситів, повернулися додому в Одесу. 

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

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Звільнені українські моряки повернулися в Одесу: відео

25 січня чоловіки нарешті зустрілися зі своїми сім’ями. 

«Я ще не усвідомлюю, що вже вдома… Дуже вдячний усім причетним, а особливо представникам Головного управління розвідки. Вони першими вийшли на звʼязок з нами. Після цієї розмови вже не було ані сумнівів, ані страху - про нас знають, нас повернуть», - сказав звільнений з полону Віталій. 

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У ГУР показали відео довгоочікуваної зустрічі звільнених українських моряків зі своїми рідними. 

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Джерела кажуть про щонайменше десять влучних прильотів по нафтобазі, яка забезпечувала діяльність армії РФ.

ГУР та МЗС звільнили українських моряків судна Galaxy Leader 

Українські моряки пробули в полоні понад рік - з листопада 2023 року. 

Вони були членами екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, яке захопили хусити. 

Операція зі звільнення тривала понад рік і включала складні переговори з хуситами. Військові розвідники встановили перший контакт з полоненими моряками лише у квітні 2024 року. 

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22 січня 2025 року громадян України вдалося звільнити.

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