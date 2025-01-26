Троє моряків, яких звільнили з полону єменських хуситів, повернулися додому в Одесу.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Звільнені українські моряки повернулися в Одесу: відео
25 січня чоловіки нарешті зустрілися зі своїми сім’ями.
«Я ще не усвідомлюю, що вже вдома… Дуже вдячний усім причетним, а особливо представникам Головного управління розвідки. Вони першими вийшли на звʼязок з нами. Після цієї розмови вже не було ані сумнівів, ані страху - про нас знають, нас повернуть», - сказав звільнений з полону Віталій.
У ГУР показали відео довгоочікуваної зустрічі звільнених українських моряків зі своїми рідними.
Дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області, - джерела
ГУР та МЗС звільнили українських моряків судна Galaxy Leader
Українські моряки пробули в полоні понад рік - з листопада 2023 року.
Вони були членами екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, яке захопили хусити.
Операція зі звільнення тривала понад рік і включала складні переговори з хуситами. Військові розвідники встановили перший контакт з полоненими моряками лише у квітні 2024 року.
22 січня 2025 року громадян України вдалося звільнити.