Вночі місцеві мешканці писали про вибухи в районі нафтопереробного заводу.

Це вже другий «наліт» на НПЗ за останні дві доби.

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Про таке повідомляють російські ЗМІ та соцмережі.

У російській Рязані дрони знову атакували місцевий нафтопереробний завод.

Російські Telegram-канали стверджують, що ціллю атаки знову став Рязанський НПЗ.

Ресурс ASTRA геолокував кадри з пожежею, які поширюють у соцмережах - вони справді зняті в Рязані та ілюструють пожежу в районі заводу.

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Водночас, враховуючи, що попередня атака на той самий об’єкт була в ніч на 24 січня, підтвердити дату зйомки проблематично.