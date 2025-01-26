У російській Рязані дрони знову атакували місцевий нафтопереробний завод.
Про таке повідомляють російські ЗМІ та соцмережі.
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Це вже другий «наліт» на НПЗ за останні дві доби.
Удар по НПЗ у Рязані: відео
Вночі місцеві мешканці писали про вибухи в районі нафтопереробного заводу.
Губернатор області Павло Малков підтвердив атаку на регіон.
Російські Telegram-канали стверджують, що ціллю атаки знову став Рязанський НПЗ.
Ресурс ASTRA геолокував кадри з пожежею, які поширюють у соцмережах - вони справді зняті в Рязані та ілюструють пожежу в районі заводу.
Водночас, враховуючи, що попередня атака на той самий об’єкт була в ніч на 24 січня, підтвердити дату зйомки проблематично.
Telegram-канал ВЧК-ОГПУ повідомляв, що Рязанський НПЗ оточений, а до заводу з’їжджається велика кількість пожежних машин.
Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Рязанському НПЗ
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив удар по НПЗ у своєму Telegram.
«Рязанський НПЗ добивається. Це паливо для воєнної техніки і не тільки», - написав він.
СБУ та ССО атакували НПЗ та ТЕЦ у Рязані
24 січня Служба безпеки та Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по Рязанській нафтопереробній компанії та Ново-Рязанській ТЕЦ.
Внаслідок атаки зайнялися щонайменше три резервуари з паливом та цех гідроочищення дизельного палива й авіаційного гасу.
За даними джерела, Рязанський НПЗ - один із найбільших у Росії, його потужність переробки становить 17 млн тонн нафти на рік.