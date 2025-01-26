Олександр Лукашенко заявив, що ракетна система «Орєшнік» буде в Білорусі буде «з дня на день». 

Про це він сказав на пресконференції, пишуть ТАСС та Белта.

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«Орєшнік» в Білорусі: заява Лукашенка 

Лукашенко заявив, що «мріє» розмістити «Орєшнік» ближче до Смоленська. 

«Туди, ближче до Смоленська. Я так мрію. А там подивимося. Потрібно певну відстань. Погано, коли твої об’єкти ураження дуже близько. Але і коли дуже далеко, менше навантаження вони можуть нести», - сказав він.

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Лукашенко додав, що розглядає розміщення «Орєшніка» «десь біля Росії», бо це, мовляв, «спільна зброя».

За його словами, достатньо однієї установки, щоб убезпечити всю Білорусь. 

Конкретні терміни, коли комплекс може бути в Білорусі - Лукашенко не назвав. 

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На території країни відкрито понад 5 тисяч дільниць. Вони працюватимуть до 20:00 за місцевим часом.

Формально за президентське крісло борються 5 кандидатів.

Проте очікується, що переможе Олександр Лукашенко і залишиться при владі сьомий термін поспіль. 

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Київ не визнаватиме Олександра Лукашенка легітимним президентом після голосування 26 січня. 

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