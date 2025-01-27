Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про кадрові зміни у військовому керівництві країни.

Гнатов призначений заступником начальника Генштабу − подробиці

Генерал-майор Андрій Гнатов, який до цього часу обіймав посаду командувача Об’єднаних сил ЗСУ та оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”, призначений заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

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“Його завдання - це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами й фронтом”, − зазначив Зеленський.

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Новим командувачем ОСУВ “Хортиця” призначено генерал-майора Михайла Драпатого, який також є командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Зеленський призначив генерала на посаду координатора відносин із союзниками

Раніше Президент Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова на нову посаду, де він координуватиме військову допомогу Україні від міжнародних партнерів.

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Головним завданням Шаповалова буде координація військового співробітництва з партнерами, зокрема щодо постачання військової допомоги нашій державі.

30 грудня Президент Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

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