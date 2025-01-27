У ніч проти 27 січня безпілотники налетіли на кілька російських областей. Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ вдарили по складах зберігання ударних безпілотників в Орловській області РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Орловська область: вибухи на складах боєприпасів

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали удару по складах зберігання ударних безпілотників в Орловській області РФ. Попередньо, знищено понад 200 дронів-камікадзе “Shahed”.

“Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 “Шахедів” уже не буде застосовано проти нашої країни”, − зазначив Генштаб.

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Внаслідок удару було уражено бетоновані споруди, в яких зберігалися термобаричні бойові частини для дронів. Зафіксовано сильну вторинну детонацію на складах.

 

 

 

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Росія заявила про атаку дронів у п’яти областях

Міністерство оборони Росії стверджує, що в ніч проти 27 січня по території країни було запущено 32 безпілотники. За даними ворожого відомства, їхня ППО нібито знищила всі БПЛА над Брянською, Воронезькою та Курською областями.

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Рязанському НПЗ

26 січня українські військові повторно уразили об’єкти “Рязанської нафтопереробної компанії”. Зробили це воїни Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління. 

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Крім НПЗ, українські ракетні війська уразили передовий пункт управління росіян у Курській області. Йдеться про оперативну групу Тихоокеанського флоту. 

Це був другий удар по Рязанському НПЗ за останні кілька діб. 24 січня Служба безпеки та Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували Рязанську нафтопереробну компанію. 

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