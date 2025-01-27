Колумбія погодилася “необмежено приймати” нелегальних мігрантів, депортованих зі США, пише CNN, цитуючи речницю Білого дому Кароліну Лівітт.

Колумбія погодилась на умови Білого дому − подробиці

Штати та Колумбія домовились про прийом мігрантів з Колумбії та дозволять їхнє повернення в країну на військових літаках США без обмежень і затримок.

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За словами Лівітт, адміністрація нового президента США Дональда Трампа не запроваджуватиме тарифи та економічні санкції проти Колумбії, якщо вона виконає цю угоду.

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Речниця Білого дому додала, що візові санкції проти Колумбії та суворі митні перевірки колумбійців і вантажних суден діятимуть доти, доки “перший літак з депортованими не буде успішно повернутий”.

Раніше Колумбія разом із Мексикою відмовилась приймати два американські військові літаки з мігрантами. Після цього Трамп доручив запровадити низку жорстких заходів проти цієї країни.

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Військові літаки Штатів здійснили два схожі рейси до Гватемали з приблизно 80 мігрантами в кожному з них 24 січня.

Трамп підписав указ про “негайне вигнання та депортацію” мігрантів

22 січня Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який закриває кордон між США та Мексикою для мігрантів, які шукають притулку.

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Тепер Трамп ще більше обмежив доступ до імміграційних законів.

Штати провели наймасштабнішу в історії операцію з депортації нелегальних мігрантів, заарештувавши 538 осіб. Сотні нелегальних мігрантів були депортовані військовими літаками.

20 січня Дональд Трамп після інавгурації офіційно став президентом США.

Адміністрація президента Трампа припинила використання застосунку CBP One, який давав змогу мігрантам записуватися на прийом у пункті в’їзду.