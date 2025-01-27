Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко набирає 86,82% голосів на фіктивних президентських “виборах”, пише БЕЛТА з посиланням на керівника білоруського ЦВК Ігоря Карпенка.

Хто стане новим президентом Білорусі?

За попередніми даними екзит-полів, 87,6% білорусів також віддали свій голос за Лукашенка.

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 Інші голоси розподілилися так:

  • за Ігоря Гайдукевича − 2,02%;
  • за Анну Канопацьку − 1,86%;
  • за Сергія Сиранкова − 3,21%;
  • за Олександра Хижняка − 1,74%.

Ще 3,60% громадян проголосували проти всіх кандидатів.

Вибори в Білорусі супроводжуються жорстким контролем влади, відсутністю опозиції та звинуваченнями у фальсифікаціях.

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Вибори президента Білорусі 2025 − що треба знати

26 січня в Білорусі відбувались президентські вибори

У неділю був основний день голосування.

На території країни відкрили понад 5 тис. дільниць. Вони працювали з 08:00 до 20:00 за місцевим часом.

Формально за президентське крісло борються 5 кандидатів: чинний президент Олександр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Канопацька, Олександр Хижняк, Сергій Сиранков.

У Білорусі відбуваються «вибори» президента
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У Білорусі відбуваються «вибори» президента

Очікується, що переможе Олександр Лукашенко та залишиться при владі на сьомий термін поспіль.

З 21 по 25 січня за очільника країни можна було проголосувати достроково.

Міністерство закордонних справ України заявляло, що Київ не визнаватиме Лукашенка легітимним президентом після виборів 26 січня. 

Європарламент закликав ЄС не визнавати результати так званих президентських виборів у Білорусі 26 січня. 

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